Dr. Christoph Rauch ist neuer CEO der SAN Group

Christoph Rauch (50) ist neuer CEO der SAN Group. Der erfahrene Manager und langjährige Geschäftspartner und Weggefährte von Konzerneigner Erich Erber übernahm die Position Anfang Jänner.

Ich freue mich, dass Christoph mein Angebot angenommen hat. Er teilt meine Vision von einer nachhaltigen Zukunft für diesen Planeten und bringt seine langjährige internationale, kommerzielle und technologische Erfahrung in unsere neue Firmengruppe ein Erich Erber, Gründer & Präsident SAN Group

Herzogenburg (NÖ) | Singapur (OTS) - Mit Christoph Rauch holte sich Erich Erber einen international erfahrenen Manager an die Spitze der SAN Group. Rauch übernahm die Position des CEO Anfang Jänner. Der promovierte Physiker wird neben der strategischen Leitung der Firmengruppe auch einen starken Fokus auf den Geschäftsbereich „Investitionen in Zukunftstechnologien“ legen. Hier dreht es sich vor allem um Investitionen in den Bereichen Agrar- und Biotechnologie, Digitalisierung und Automatisierung, sowie Green Energy und der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen durch Kreislaufwirtschaft. „ Ich freue mich, dass Christoph mein Angebot angenommen hat. Er teilt meine Vision von einer nachhaltigen Zukunft für diesen Planeten und bringt seine langjährige internationale, kommerzielle und technologische Erfahrung in unsere neue Firmengruppe ein “, freut sich Erber.

Über Christoph Rauch

Der gebürtige Wiener und promovierte Physiker arbeitete zunächst als Universitätsassistent an der TU in Wien und dem Weizmann Institute of Science in Israel. Danach wechselte er zum US-Unternehmen A.T. Kearney in die Strategieberatung mit Fokus auf Strategieentwicklung, Organisation und Post-Merger Integration führender Unternehmen in der Prozessindustrie und Energiewirtschaft. 2005 folgte der nächste Schritt als Head of Asia Pacific der Palfinger AG in Singapur. Dort lernte er auch Erich Erber kennen. Nach seiner Rückkehr nach Österreich übernahm Rauch 2015 die Geschäftsführung der Mechatronik Systemtechnik GmbH, einem führenden Hersteller von Spezialmaschinen für die Halbleiterindustrie mit Sitz in Villach. In diesem Jahr wurde er auch Mitglied des Aufsichtsrates der Erber AG. 2019/2020 begleitete er den Verkauf der Erber Group an die niederländische Royal DSM Gruppe. Rauch ist verheiratet, hat drei Kinder und lebt mit seiner Familie in Niederösterreich und Singapur.

Die SAN Group entstand 2020 aus einem Carve-out der Firmen Sanphar, bio-ferm und Westbridge aus der Erber Group und dem Zusammenschluss mit SAN Real und SAN Pacific Investments. Die Firmengruppe umfasst derzeit rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf 4 Kontinenten. Die SAN Group investiert in den nächsten Jahren in Unternehmen mit skalierbaren und nachhaltigen Geschäftsmodellen in den Bereichen Biotechnologie, Green Energy, High Tech und Immobilien. Inhaber der SAN Group ist Ing. Erich Erber, PhD h.c.

www.san-group.com

Rückfragen & Kontakt:

Birgit Leitner

Head of Corporate Communication & Marketing

Tel.: +43 2782 8330-161

Mail: birgit.leitner @ san-group.com

Web: www.san-group.com