Panalgos IHD-Plattform soll von Europäischer Arzneimittel-Agentur für reale Datenanalysen genutzt werden

Boston (ots/PRNewswire) - Die IHD-Software von Panalgo soll von der EMA verwendet werden, um Fragen zur Arzneimittelsicherheit und -wirksamkeit umgehend zu beantworten und den realen Einsatz von Medikamenten besser zu erfassen

Panalgo, ein führendes Unternehmen für Gesundheitsanalytik, hat heute bekannt gegeben, dass seine Instant Health Data-Plattform (IHD) für Gesundheitsdaten von der Europäischen Arzneimittel-Agentur (EMA) verwendet wird, um die Analyse realer Daten zu erleichtern.

Die EMA wird IHD verwenden, um schnelle Analysen von elektronischen Gesundheitsdaten (EHDs) durchzuführen, auf die intern zugegriffen werden kann (derzeit handelt es sich um Daten aus Großbritannien, Frankreich und Deutschland). Ziel ist es, die Anwendung von Arzneimitteln schneller zu untersuchen, die Sicherheit und Wirksamkeit zu bewerten, die Leistung von Behandlungen in der Praxis zu verstehen und die Bemühungen im Bereich der öffentlichen Gesundheit in der Europäischen Union (EU) zu unterstützen.

Den wissenschaftlichen Ausschüssen der EMA steht dadurch eine schnellere Unterstützung für fundierte Entscheidungen auf Bevölkerungsebene zur Verfügung, einschließlich des Nutzen-Risiko-Verhältnisses von Arzneimitteln, Produktlebenszyklusanalysen und anderer klinischer Erkenntnisse, sodass die Ziele im Bereich der öffentlichen Gesundheit schneller erreicht werden können.

Bei der Wahl der Analysesoftware führte EMA eine strenge Bewertung von IHD sowie mehrerer anderer Plattformen durch, die Wirksamkeitsnachweise, eingehende praktische Analysen und die Überprüfung der Ergebnisse umfasste. IHD erhielt dabei die höchste Punktzahl.

"Wir freuen uns, mit der EMA zusammenzuarbeiten und ihre Mission zu unterstützen, die Wirksamkeit und Sicherheit von Medizinprodukten in der gesamten EU zu gewährleisten. Unser Unternehmen orientiert sich stark an den Zielen der EMA im Bereich der öffentlichen Gesundheit, für die zeitnahe evidenzbasierte Erkenntnisse von besonderer Bedeutung sind, insbesondere vor dem Hintergrund der COVID-19-Pandemie", so Joseph Menzin, PhD, Chief Executive Officer von Panalgo. "Die meisten Kunden von Panalgo aus dem Life-Sciences-Bereich nutzen IHD bereits, um schnelle Analysen durchzuführen, die regulatorische Initiativen unterstützen. Die IHD-Plattform wird ein wertvolles Werkzeug sein, um eine Zusammenarbeit zwischen Arzneimittelherstellern und Regulierungsbehörden wie der EMA zu ermöglichen."

Panalgo freut sich außerdem, die Eröffnung seiner ersten europäischen Niederlassung in Amsterdam bekannt zu geben, in der erfahrene Analysten tätig sind, um die Partnerschaft mit der EMA sowie deren wachsenden europäischen Kundenstamm weiter zu unterstützen.

Informationen zu Panalgo

Panalgo, ehemals BHE, bietet Software, die die Analyse von Gesundheitsdaten rationalisiert, indem komplexe Programmierungen aus der Gleichung entfernt werden. Unsere Instant Health Data (IHD)-Software ermöglicht es Teams, schneller vertrauenswürdige Ergebnisse zu generieren und zu teilen und so effektivere Entscheidungen zu treffen.

Informationen zur EMA

Die Europäische Arzneimittel-Agentur (EMA) ist eine dezentrale Agentur der Europäischen Union (EU), die für die wissenschaftliche die für die Beurteilung und Sicherheitsüberwachung von Arzneimitteln in der EU zuständig ist. Weitere Informationen finden Sie auf https://www.ema.europa.eu/en.

