Hilfe ohne Grenzen

Nicht einmal 300 km von Österreich entfernt, spielt sich die derzeit größte Flüchtlingskatastrophe Europas ab. Die "Karawane der Menschlichkeit“ will den Menschen in Bosnien helfen.

Wien/Bihac (OTS) - Der Güssinger Pascal Violo kam erst vor wenigen Wochen aus dem Flüchtlingslager Moria auf der Insel Lesbos zurück. Dort hat er mit seiner Initiative „Karawane der Menschlichkeit“ Spenden (mehr als 12 Tonnen Sachspenden und über 40.000 Euro Geldspenden) übergeben und Tage lang vor Ort mitgeholfen. Der Reisefotograf beschreibt die Situation dort als „prekär, aussichtslos und Schande für Europa“.

Doch nicht einmal fünf Autostunden von Güssing entfernt, findet gerade eben die nächste menschliche Katastrophe statt: Tausende Flüchtlinge harren derzeit in der Nähe von Bihac (Bosnien-Herzegowina) in Zelten oder unter Plastikplanen aus. Die Kälte und Nässe setzen den Menschen hart zu, es gibt so gut wie keine medizinische Versorgung vor Ort, die hygienischen Zustände sind Menschen unwürdig. Essen und Trinken sind nur durch die Hilfe von NGOs vor Ort zu bekommen.

Für die Karawane der Menschlichkeit war sofort klar, dass sie auch hier wieder schnell und unbürokratisch Hilfe leisten wird. So ist am 18. Jänner eine Fahrt in den Norden von Bosnien mit Hilfsgütern geplant.

„Unser Ziel ist es, unsere bereitgestellten Fahrzeuge wieder gut mit Sachspenden zu füllen und gleichzeitig so viele Geldspenden wie möglich für die NGO „SOS Bihac“ zu sammeln. Damit kann die Organisation medizinische Nothilfe vor Ort leisten und sauberes Trinkwasser, sowie Nahrungsmittel besorgen“ , erklärt Pascal Violo die weiteren Pläne der Karawane der Menschlichkeit und appelliert an die Zivilcourage seiner Mitmenschen: „Lasst uns gemeinsam, ein Zeichen der Menschlichkeit setzen und zusammenhelfen – die gestrandeten Menschen in Bosnien brauchen gerade jetzt dringend unsere Hilfe!“

Kontoverbindung:

Karawane der Menschlichkeit, Raiffeisenbank Güssing,

IBAN: AT14 3302 7000 0002 3408, BIC: RLBBAT2E027

Infos, Liste der dringend benötigten Hilfsgüter und Sammelstationen: www.facebook.com/karawanedermenschlichkeit

Spendenaufruf Gemeinsam ein Zeichen der Menschlichkeit setzen! Jetzt spenden

Rückfragen & Kontakt:

Pascal Violo, Tel.: 0699/81932213, violo @ gmx.net

www.facebook.com/karawanedermenschlichkeit