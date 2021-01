Toto: Fünffachjackpot – 30.000 Euro warten

4 Zwölfer, und Jackpots weiterhin in der Torwette

Wien (OTS) - Das Toto Jahr 2021 beginnt so, wie das Toto Jahr 2020 geendet hat: Ohne Dreizehner. Da die Runde 1A bereits die fünfte in Folge ohne Dreizehner war, geht es am kommenden Wochenende um einen Fünffachjackpot mit rund 40.000 Euro.

Vier Spielteilnehmer tippten zum Jahresauftakt einen Zwölfer und erhalten dafür jeweils rund 1.300 Euro. Ein Vorarlberger, ein Niederösterreicher und ein Wiener waren dabei jeweils per Systemschein erfolgreich, ein weiterer Wiener mit einem Normalschein.

Auch die Torwette stellte sich als unüberwindbares Hindernis heraus. Es gab weder fünf noch vier richtige Ergebnisse, und damit heißt es in den ersten beiden Rängen weiterhin Jackpot.

Annahmeschluss für die kommende Runde 1B ist am Samstag um 15.20 Uhr.

Quoten der Toto Runde 1A

5fach JP Dreizehner, im Topf bleiben EUR 33.780,92 – 40.000 Euro warten 4 Zwölfer zu je EUR 1.271,00 77 Elfer zu je EUR 14,60 564 Zehner zu je EUR 4,00 376 5er Bonus zu je EUR 2,50

Der richtige Tipp: 2 X 2 X 1 / 2 1 E2 1 2 X X 1 X 2 1 X X

Torwette 1. Rang: JP im Topf bleiben EUR 31.867,92 Torwette 2. Rang: JP im Topf bleiben EUR 5.755,39 Torwette 3. Rang: 86 zu je EUR 9,70 Hattrick: JP im Topf bleiben EUR 141.110,66

Torwette-Resultate: 1:+ 2:2 1:2 1:1 2:1

Rückfragen & Kontakt:

Österreichische Lotterien

Günter Engelhart

01 / 790 70 / 31910

Gerlinde Wohlauf

01 / 790 70 / 31920



https://www.lotterien.at

https://www.win2day.at