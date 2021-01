Lotto: Jackpot – 1,4 Mio. Euro am Freitag bei der Bonus-Ziehung

Oberösterreicher knackt Joker Jackpot und gewinnt 416.600 Euro

Wien (OTS) - Wenn Nina Kraft, zuletzt Moderatorin der ORF-Spenden-Gala „Licht ins Dunkel“ am kommenden Freitag die erste Lotto Bonus-Ziehung des Jahres startet, geht es um einen Jackpot mit rund 1,4 Millionen Euro, da es am Mittwoch keinen Sechser gab. Aber nicht nur, denn es geht – wie immer bei einer Bonus-Ziehung – auch wieder um einen finanziellen Bonus: Unter allen am Freitag mitspielenden Tipps werden 300.000 Euro extra verlost.

Zwei Spielteilnehmer tippten am Drei-Königs-Tag einen Fünfer mit Zusatzzahl und gewannen damit jeweils rund 49.000 Euro. Beide Gewinner kommen aus Kärnten, und beide waren per Quicktipp erfolgreich.

LottoPlus

Auch bei LottoPlus gab es am Mittwoch keinen Wettschein mit den „sechs Richtigen“. Die Gewinnsumme wurde also auf die 46 Fünfer aufgeteilt, die somit jeweils rund 6.200 Euro erhalten. Für den Sechser der nächsten LottoPlus-Runde am Freitag werden rund 200.000 Euro erwartet.

Joker

Den ersten Joker des neuen Jahres gewann ein Spielteilnehmer aus Oberösterreich. Er knackte den Jackpot im Alleingang, und dieses Solo brachte ihm einen Gewinn von rund 416.600 Euro.

Lotto Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Jänner 2021

JP Sechser, im Topf bleiben EUR 712.360,38 – 1,4 Mio. warten 2 Fünfer+ZZ zu je EUR 48.974,70 72 Fünfer zu je EUR 1.484,00 229 Vierer+ZZ zu je EUR 139,90 3.620 Vierer zu je EUR 49,10 5.297 Dreier+ZZ zu je EUR 15,10 60.046 Dreier zu je EUR 5,30 193.720 Zusatzzahl allein zu je EUR 1,20

Lotto Gewinnzahlen: 10 13 18 30 39 45 Zusatzzahl 28

LottoPlus Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Jänner 2021

Kein Sechser, Gewinnsumme wird auf die Fünfer aufgeteilt 46 Fünfer zu je EUR 6.179,40 2.018 Vierer zu je EUR 23,80 34.525 Dreier zu je EUR 2,00

LottoPlus Gewinnzahlen: 15 17 32 38 39 44

Joker Quoten der Ziehung vom Mittwoch, 6. Jänner 2021

1 Joker EUR 416.597,10 7 mal EUR 8.800,00 87 mal EUR 880,00 892 mal EUR 88,00 9.070 mal EUR 8,00 93.025 mal EUR 1,80

Joker Zahl: 1 5 8 6 4 6

