AVISO Pressekonferenz: Corona in Europa und Österreich – wie verändert sich die Lage durch die aktuelle Virus-Mutation

Wien (OTS/BMSGPK) -



Pressekonferenz: Corona in Europa und Österreich – wie verändert sich

die Lage durch die aktuelle Virus-Mutation



Gesundheitsminister Rudi Anschober,

- Priv. Doz.in Dr.in Monika Redlberger-Fritz, Leiterin des

Referenzlabors Influenza an der Meduni Wien

- Dr. Andreas Bergthaler, CEMM, und

- a.o. Univ.Prof. Dr. Herwig Ostermann, Geschäftsführer der

Gesundheit Österreich GmbH



berichten über die aktuellen Entwicklungen in Bezug auf die

Virusvarianten in Österreich und Europa und geben einen Ausblick auf

die kommenden Wochen und Monate.



Wichtiger Hinweis für MedienvertreterInnen



Aufgrund der Sicherheitsmaßnahmen im Zuge der Covid-19-Pandemie

werden bei der Pressekonferenz den JournalistInnen und

Kamera-/Technikteams fixe Plätze zugewiesen. Es ist nur ein

begrenztes Kontingent an Plätzen vorhanden. (Max. 2 VertreterInnen

pro Medium inkl. Technik bzw. Fotograf!) Daher ist eine namentliche

Anmeldung bis Donnerstag, 7. Jänner 2021 17.00 Uhr unter

kommunikation @ sozialministerium.at erforderlich. Eine Teilnahme vor

Ort ist nur nach Anmeldung und Rückbestätigung möglich! Für den

Zutritt ist zudem ein amtlicher Lichtbildausweis erforderlich.



Datum: 8.1.2021, um 09:30 Uhr



Ort:

Sozialministerium Pressezentrum, 5. Stock, Zugang über

Eingang Sozialministerium

Stubenring 1, 1010 Wien



