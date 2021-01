MQ: „Belichtete“ Räume in der MQ ART BOX

Wien (OTS) - Mit seiner Installationsserie „LUMEN“ schafft der Konzeptkünstler Johannes Rass „belichtete“ Räume. Das zentrale Thema sind dabei die Vermischung, Beeinflussbarkeit und Abhängigkeit von Lebensräumen. Von 13. Jänner bis 10. März ist die Licht- und Soundinstallation in der MQ ART BOX im MQ Haupthof zu sehen.



Mit einbrechender Dämmerung beginnt ein Schauspiel aus Licht und Ton, die MQ ART BOX wird zur Kulisse aus sich verändernden Geräuschen und Lichtstimmungen während sich für die BetrachterInnen ein Raum für Assoziationen eröffnet.



Johannes Rass verwendet hierfür rund 125 alte Stehlampen, die mit modernen LEDs bestückt und mit einer digitalen, dreidimensionalen Licht-Sound-Installation bespielt werden. Die Kombination aus analoger „Stehlampen-Hardware“ und digitalen Inhalten und Effekten erzeugt eine besondere Spannung. Den BetrachterInnen bleibt es selbst überlassen, ob sie nur einen kurzen Blick auf den „Lampenwald“ werfen, oder ob sie sich ein wenig Zeit nehmen, um in den weit gespannten Rahmen des Projekts einzutauchen.



Für Johannes Rass ist die Idee hinter einem Projekt von außerordentlicher Bedeutung. Sie schafft die Rahmenbedingungen, ist Ausgangspunkt, Triebfeder und Motor zur Umsetzung, aber auch Zielsetzung auf welche konsequent hingearbeitet wird. Das Spiel mit, und das Heraustreten aus Kontexten ist ein wiederkehrender Schwerpunkt in seinen Vorhaben, die sich methodisch zwischen Installation, Performance, Fotographie und anderen Medien bewegen.



Die MQ ART BOX im Haupthof des MuseumsQuartier Wien ist täglich rund um die Uhr frei zugänglich. Ausgestellt werden wechselnde Installationen von zeitgenössischen KünstlerInnen. Der transparente Kunstraum interagiert mit dem öffentlichen Raum und den unterschiedlichen Mikromuseen in den barocken Passagen. Mit ihrem Fokus auf junge österreichische Kunst ergänzt die MQ ART BOX die Programme der Museen und Kulturinstitutionen im MuseumsQuartier.



Johannes Rass. LUMEN

Laufzeit: 13.01. bis 10.03., täglich 16.30-22h

Ort: MQ ART BOX, MQ Haupthof, MuseumsQuartier Wien

Projektkoordination MQ ART BOX: Elisabeth Hajek & Klaus Krobath

Konzept und Projektleitung: Johannes Rass

Licht, Technik: Matthias Timo Finding

Audio Recordings: Félix Blume, Johannes Rass

Audio Mastering: Matthias Ullrich

Art Management: Marschalek Art Management, Paula Marschalek

Eintritt frei

www.mqw.at/ihr-besuch/mq-art-box

www.johannesrass.com

www.marschalek.art/press



Rückfragen & Kontakt:

Presse MQ: Mag. Irene Preißler

Tel. [+43] (0)1 / 523 58 81 - 1712

E-Mail: ipreissler @ mqw.at



Paula Marschalek / Presse & PR

Tel. [+43] (0)699 199 526 01

E-Mail: office @ marschalek.art