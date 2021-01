Weihnachtsbaum am Rathausplatz: Spektakuläre Fällung mitten am „Wiener Eistraum“

Wien (OTS) - Weihnachten 2020 ist vorüber. Der 33 Meter hohe Weihnachtsbaum vor dem Wiener Rathaus wurde heute von den Forstfacharbeitern des Wiener Forst- und Landwirtschaftsbetriebs professionell gefällt und mit einem Kran vorsichtig weggehoben. Der Weihnachtsbaum am Rathausplatz kommt seit 1959 jedes Jahr aus einem anderen Bundesland, heuer war Oberösterreich an der Reihe. Die 33 Meter hohe Fichte stammte aus der Mühlviertler Gemeinde Klaffer am Hochficht.

Weihnachtsbäume erwärmen Herzen und Häuser

Knapp zwei Monate lang hat der mit rund 2.000 LED-Lampen beleuchtete Weihnachtsbaum vor dem Wiener Rathaus unsere Herzen erwärmt und Kinderaugen zum Leuchten gebracht. Nun bringt er Wärme und Licht zu den Wienerinnen und Wienern direkt nach Hause. Denn aus dem Holz des Weihnachtsbaums werden, ebenso wie aus allen anderen Wiener Weihnachtsbäumen, wohlige Fernwärme und sauberer Strom gewonnen.

Spektakuläre Fällung

Aufgrund des bereits aufgebauten „Wiener Eistraums“ war die diesjährige Fällung des Baumes eine besondere Herausforderung unter spektakulären Bedingungen: Da die umgebende Eisfläche und die Aufbauten keinen Schaden nehmen durften, wurde der Baum abgeschnitten und von einem Kran weggehoben.

„Ich danke den Profis vom Forst- und Landwirtschaftsbetrieb der Stadt für die perfekte Erledigung dieser nicht gerade einfachen Aufgabe“, freut sich Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky.

