„Bewusst gesund – Das Magazin“: Luftreinigung – moderne Technik oder einfach Fenster auf?

Außerdem am 9. Jänner um 17.30 Uhr in ORF 2: TCM & Akupunktur – Hilfe bei Adipositas-Operation

Wien (OTS) - Christine Reiler präsentiert im ORF-Gesundheitsmagazin „Bewusst gesund“ am Samstag, dem 9. Jänner 2021, um 17.30 Uhr in ORF 2 folgende Beiträge:

Luftreinigung – moderne Technik oder einfach Fenster auf?

Die Aerosole, über die sich Corona unter anderem verbreitet, sind nichts anderes als kleine Verunreinigungen der Luft. Seit vielen Jahren gibt es Geräte am Markt, die solche Verunreinigungen wie etwa Schimmelsporen, Bakterien, Feinstaub oder Ähnliches aus der Luft filtern können. Derartige Luftreinigungsgeräte werden oft an Allergien Leidenden empfohlen – vor allem deshalb, weil Lüften keine brauchbare Alternative ist, wenn gerade die Pollen aus Blüten und Bäumen fliegen. Corona allerdings ist vor allem in Innenräumen ein Problem. „Bewusst gesund“ hat sich mit Hilfe von Expertinnen und Experten genau angeschaut, ob und wann Luftreiniger aus medizinischer Sicht auch gegen Viren sinnvoll sein können. Gestaltung: Christian Kugler.

TCM & Akupunktur – Hilfe bei Adipositas-Operation

Von der Krankheit Adipositas (Fettleibigkeit) sind mittlerweile ca. 40 Prozent der Menschen in Österreich betroffen – selbst jeder fünfte Jugendliche ist zu dick. Die Hauptgründe sind falsche Ernährung und fehlende Bewegung. Oft ist die letzte Maßnahme ein operativer Eingriff wie ein Magenbypass, eine Magenverkleinerung oder ein Magenband. Wie komplementärmedizinische Behandlungsmethoden wie Akupunktur und TCM den Operationsprozess selbst und auch die Lebensweise der Betroffenen danach unterstützen können, wird derzeit am Adipositas-Zentrum im Krankenhaus Göttlicher Heiland in Wien untersucht. Denn für einen langfristigen Erfolg solcher Eingriffe ist neben der Qualität der Behandlung vor allem die umfassende Begleitung vor und nach der Operation entscheidend. Gestaltung: Andi Leitner.

Blasenstein

In Europa steigt die Zahl der Harnsteinerkrankungen, das dürfte eine weitere Folge der westlichen Lebensweise sein. Harnsteine können in den Nieren, dem Harnleiter und in der Blase vorkommen. Im Frühstadium verursachen sie meist keine Beschwerden, große Steine können jedoch Koliken mit sehr starken Schmerzen verursachen. Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn informiert, wie sich Harnsteine bilden und mit welchen Methoden man sie wieder loswird.

Tag für Tag – sportlich zur Arbeit

Ein Streik der öffentlichen Verkehrsmittel hat Manfred Radich richtig fit werden lassen. Damals musste er zum ersten Mal mit dem Rad zur Arbeit fahren und das hat ihm so gutgetan, dass er heute noch in die Pedale tritt. Schnell hat sich sein ganzer Körper umgestellt, sein Stresslevel ist gesunken und seine Glücksgefühle nach dem Sport erleichtern ihm den Arbeitsalltag. War der Wiener früher auch bei Wind und Wetter mit dem Fahrrad unterwegs, schnürt er jetzt hin und wieder auch die Laufschuhe und joggt zu seinem Arbeitsplatz – und das selbst im Winter. Gestaltung: Steffi Zupan.

Sport im Winter

Sinken die Temperaturen, sinkt bei vielen auch schnell die Lust auf Sport im Freien. Dabei stärkt Sport unter freiem Himmel auch in der kalten Jahreszeit die Immunabwehr und somit die Gesundheit. Ein weiterer Pluspunkt: Man tankt viel Tageslicht, womit man sowohl dem Stimmungstief in der dunklen Jahreszeit entgegenwirken als auch die Vitamin-D-Produktion steigern kann. Sportmediziner Dr. Robert Fritz erklärt, worauf man achten sollte, um beim Sport in der Natur richtig unterwegs zu sein und die Bewegung auch lange genießen zu können.

