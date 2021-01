CHEFKOCH und VOX weiter auf Erfolgskurs: Ausbau der crossmedialen Kooperation zwischen CHEFKOCH Magazin und "Das perfekte Dinner" (FOTO)

Hamburg (ots) - Die Gruner + Jahr Marke CHEFKOCH und der TV-Sender VOX bauen ihre Zusammenarbeit aus: Nach rund einem Jahr erfolgreicher Partnerschaft zwischen Europas größter Food-Plattform CHEFKOCH und dem TV-Format "Das perfekte Dinner" wird die crossmediale Kooperation ganzheitlich auf das CHEFKOCH Magazin ausgeweitet.

Mit Ausgabe 02/2021 (ab heute im Handel) startet das Monatsmagazin aus Deutschlands Küchen für Deutschlands Küchen eine Rezeptreihe mit TV-Dinnern zum Nachlesen und Nachkochen. In der brandneuen, extra für die Kooperation mit "Das perfekte Dinner" konzipierten Rubrik "Angeber-Teller" werden verschiedenartige Gerichte der Sendung vorgestellt. Der Fokus liegt auf der Machbarkeit der Rezepte, die getreu dem Heft-Motto inspirierend, alltagstauglich und einfach umsetzbar sind. Berücksichtigt werden aber auch saisonale und regionale Aspekte oder Anlässe wie Ostern und Weihnachten. Die Redaktion wählt aus dem umfassenden Rezepte-Pool des TV-Formats aus und stellt auch Gerichte zurückliegender Sendungen vor. Zum Start der Zusammenarbeit präsentiert das CHEFKOCH Magazin ganz klassisch ein ausführliches drei Gänge-Menü.

Editorial Director Jan Spielhagen: "Ich freue mich sehr über die Zusammenarbeit mit dem perfekten Dinner. Das neue redaktionelle Angebot im CHEFKOCH Magazin wird unsere Leserinnen und Leser sehr interessieren, davon bin ich überzeugt. Wir werden stets ein außergewöhnliches Gericht aus dem perfekten Dinner auswählen, nachkochen und veröffentlichen, mit dem unsere Leserinnen und Leser ihre Familien und Freunde ordentlich beeindrucken können. Gleichzeitig sprechen wir mit dieser Kooperation neue Zielgruppen an, nutzen alle unsere Kanäle und die volle Kraft der Cross-Promotion. Dies ist ein tolles Beispiel für die enge Zusammenarbeit innerhalb der Bertelsmann Content Alliance."

Das Besondere: Alle Rezepte werden von der Redaktion überprüft und nachgekocht. So ist der Erfolg beim Zubereiten zu Hause gewährleistet. Außerdem gibt es jede Menge praktische Tipps und Tricks, detaillierte Schritt-für-Schritt Anleitungen und einen Zeitplan, damit die Menüs auch garantiert gelingen.

Bereits seit Februar 2020 bietet CHEFKOCH begeisterten Hobbyköch:innen die Menü-Rezepte der Sendung "Das perfekte Dinner" zum Start jeder neuen Themenwoche digital an. Die Rezeptintegration ist mit über 3 Millionen Aufrufen sehr erfolgreich. Die redaktionellen Artikel zu den wöchentlichen Staffeln wurden von Februar bis Dezember 2020 circa 2,5 Mio. Mal aufgerufen. Außerdem speicherten sich "Das perfekte Dinner"-Fans die Rezepte bislang 150.000 Mal im CHEFKOCH-Kochbuch ab. User:innen suchen auf Chefkoch gezielt nach den Rezepten des TV-Formats: Bereits über 90.000 Mal wurden entsprechende Begriffe in der internen Suche bei CHEFKOCH eingegeben. Die Zahlen belegen eindrucksvoll, dass der stetig aktualisierte Content von den User:innen extrem gut angenommen wird und sich beide Kooperationspartner über Reichweiten- und Awareness-Steigerung freuen können.

