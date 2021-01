Achtung geänderter Beginn: Morgen - PK mit Tanner/Hacker anlässlich Start der Massentests in Wien

Die Pressekonferenz beginnt um 10 Uhr

Wien (OTS) - Der zweite Corona-Massentest in Wien wird am Freitag, dem 8. Jänner 2021 starten. Aus diesem Anlass werden morgen Verteidigungsministerin Klaudia Tanner und Wiens Gesundheitsstadtrat Peter Hacker über diese Testungen in Wien, die gemeinsam von der Stadt Wien mit dem Österreichischen Bundesheer, dem Arbeiter-Samariterbund und der Berufsfeuerwehr Wien organisiert und abgewickelt werden, informieren. Als GesprächspartnerInnen stehen zudem der Militärkommandant von Wien, Kurt Wagner, und die ärztliche Leiterin des Samariterbundes Wien, Susanne Drapalik, zur Verfügung. Die Vertreter der Medien sind herzlich zu diesem Termin eingeladen.



Zeit: Donnerstag, 7. Jänner 2021, 10:00 Uhr

Ort: Wiener Stadthalle, 1150 Wien, Roland-Rainer-Platz 1, Haupteingang Nord



Unter Berücksichtigung der Sicherheitsmaßnahmen im Zusammenhang mit COVID-19 sind Medienvertreterinnen und -vertreter herzlich zu diesem Medientermin eingeladen. Es bestehen Foto-, Film- und Interviewmöglichkeiten. Aufgrund von COVID-Schutzbestimmungen ist die Anmeldung unter presse@bundesheer.atoder unter +43 664 622 1005 bis 07.01.2021, 09.00

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Norbert Schnurrer

Pressesprecher Gesundheitsstadtrat Peter Hacker

Tel.: 01 4000 81233

E-Mail.: norbert.schnurrer @ wien.gv.at



Bundesministerium für Landesverteidigung

Information & Öffentlichkeitsarbeit / Presse

+43 664-622-1005

presse @ bmlv.gv.at

http://www.bundesheer.at

@Bundesheerbauer