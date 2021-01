Social-Streaming-Plattform Bigo Live stellt ihren ersten Hamburger Billboard-Star vor, und will im Jahr 2021 noch mehr Menschen inspirieren

München (ots/PRNewswire) - Bigo Live, ein weltweit führender Anbieter von Live-Streaming-Angeboten, der Nutzer aus der ganzen Welt miteinander verbindet, startet eine Reihe von Kampagnen mit Fokus auf seine Broadcaster und beginnt mit dem ersten Billboard, das die Gewinnerin des Miss Bigo-Wettbewerbs am 4. Januar 2021 auf der Hamburger Super Motion @Medienfassade St. Pauli vorstellt.

Der Miss-Bigo-Schönheitswettbewerb wurde von Broadcastern zusammengestellt, die das einzigartige Multi-Guest-Feature von Bigo Live nutzen, das es mehreren Menschen ermöglicht, ihr Talent zur gleichen Zeit zu präsentieren und gegeneinander anzutreten. Der begehrte Titel ging nach mehreren Runden von Selbstvorstellungen, Schönheitspräsentationen und Vorführung von Talenten an Miss Van.

Im Jahr 2020 erzielte Bigo Live in Deutschland ein Umsatzwachstum von 400 %. Fast 10.000 Live-Streams fanden im Dezember täglich auf der Plattform statt, zweimal so viel wie noch im vergangenen Januar. 20% der aktiven Nutzer von Bigo Live waren selbst bereits einmal Broadcaster.

Die Veranstaltung knüpft an den Erfolg der beiden Halloween- und Weihnachtsveranstaltungen an, bei denen es Live-Auftritte, festliche Werbegeschenke und vieles mehr gab. Die bevorstehende zweite jährliche Bigo Awards Gala wird ebenfalls das Rampenlicht auf alle Broadcaster rund um den Globus richten. Die Gala findet am 21. Januar um 20 Uhr (GMT+8) statt, um die Standhaftigkeit der Broadcasting-Community im vergangenen Jahr zu feiern.

"Ich bin ein ganz normaler Mensch, der gerne anderen Spaß bereitet, und meiner Meinung nach kann jeder das Interessante an seiner Persönlichkeit herausstellen und anderen auf Bigo Live Freude bereiten. Die Unterstützung meiner Bigo-Familie ist der ultimative Antrieb für mich, und motiviert mich, auf dieser großartigen Plattform voranzukommen", sagte Van. Sie würde sich auch gern mehr bei den Veranstaltungen von Bigo engagieren und vielleicht sogar die alljährliche Bigo-Gala im nächsten Jahr präsentieren.

Van stieg im März dieses Jahres mit dem Streamen von lustigen Auftritten bei Bigo ein. Ihre quirlige Persönlichkeit hat sie schnell in die Reihen der beliebtesten Broadcaster gebracht.

Im Dezember 2020 hat Van ihre eigene Live-Streaming-Agentur gegründet. Sie hofft, dass sie mehr Menschen in diese inklusive Community einbinden kann, und will erst einmal mit ihren Freunden anfangen.

Die Echtzeitinteraktionen umfassen die gesamte Erfahrung des Zuschauens, des Mitmachens und des Lebens im Moment. Bigo Live glaubt fest daran, dass jeder die Chance verdient, zu glänzen, und genau dafür ist die Plattform gebaut.

Entdecken Sie Bigo im neuen Jahr, indem Sie die App herunterladen, und folgen Sie Bigo auf Instagram für die neuesten Updates.

