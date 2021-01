Anschober und Tanner appellieren an Pflegeheime: Bitte rufen Sie die Impfstoffe ab!

Wien (OTS) - Bisher sind für diese Woche 21.045 Impfdosen von den Pflegeheimen angefordert worden, für die kommende Woche sind es 43.115 Impfdosen.



„Ich appelliere an die Pflegeheime in allen Bundesländern: Bitte ruft die Impfstoffkontingente ab, damit die gefährdetste Gruppe unserer Mitmenschen rasch die schützende Impfung bekommt. Nur wenn der Impfstoff auch angefordert wird, können die zuständigen Stellen die Impfstoffe auch liefern“, so Verteidigungsministerin Klaudia Tanner, die weiter ausführt: „Die Impfung ist unsere Waffe im Kampf gegen das Coronavirus - nutzen wir sie!“

Gesundheitsminister Rudi Anschober: „In der aktuell sehr fordernden Gesundheitskrise ist die Impfung ein Meilenstein zur Bekämpfung der Pandemie. Auch wenn dieser sensible Impfstoff eine logistische Herausforderung ist, wollen wir doch, dass er möglichst rasch zu den am meisten von Corona gefährdeten Menschen kommt. Daher werden nun weitere 21.045 Impfdosen an Alten und Pflegeheime in ganz Österreich ausgeliefert und können noch in dieser Woche verimpft werden. Ich danke allen, die diesen komplizierten aber so wichtigen Einsatz jetzt ermöglichen!“

