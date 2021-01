EANS-Stimmrechte: FACC AG / Veröffentlichung einer Beteiligungsmeldung gemäß §135 Abs. 2 BörseG

Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch euro adhoc mit dem Ziel einer europaweiten Verbreitung. Für den Inhalt ist der Emittent verantwortlich.

_______________________________________________________ |1._Emittent:_FACC_AG___________________________________| |2._Grund_der_Mitteilung:_Sonstiges_____________________| |3. Meldepflichtige Person Name: Amundi S.A. Sitz: Paris| |Staat:_France__________________________________________| |4. Namen der Aktionäre: Amundi Asset Management S.A.S.;| |Amundi_Austria_GmbH;_Amundi_Deutschland_GmbH___________| |5._Datum_der_Schwellenberührung:_1.1.2021______________|

______________________________________________________________________________ |6._Gesamtposition_der_meldepflichtigen_Person_________________________________| | | |Prozentanteile| | | | | | der | | | | | | Stimmrechte, | | | | |Prozentanteile| die die | | | | | der | Finanz-/ | |Gesamtzahl der| | | Stimmrechte, | sonstigen |Summe von | Stimmrechte | | |die zu Aktien | Instrumente |7.A + 7.B in %|des Emittenten| | |gehören (7.A) |repräsentieren| | | | | | (7.B.1 + | | | |__________________|______________|____7.B.2)____|______________|______________| | Situation am Tag | | | | | | der |4,15 % | 0,00 % | 4,15 % |45 790 000 | |Schwellenberührung|______________|______________|______________|______________| |Situation in der | | | | | |vorherigen Meldung| | | | | |(sofern_anwendbar)|______________|______________|______________|______________|

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

_____________________________________________________________________________ |A:_Stimmrechte,_die_zu_Aktien_gehören________________________________________| | |Anzahl_der_Stimmrechte________|Prozentanteil_der_Stimmrechte_| | | Direkt | Indirekt | Direkt | Indirekt | |ISIN der Aktien| (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | (§ 130 BörseG |(§ 133 BörseG | |_______________|_____2018)_____|____2018)_____|_____2018)_____|____2018)_____| |AT00000FACC2___|1_899_878______|______________|4,15_%_________|______________| |Subsumme_A_____|__________1_899_878___________|____________4,15_%____________|

______________________________________________________________________________ |B_1:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_1_BörseG_2018_| | | | | Anzahl der | | |Art des | | | Stimmrechte die |Prozentanteil der| |Instruments|Verfalldatum| Ausübungsfrist | erworben werden |Stimmrechte | |___________|____________|________________|______können______|_________________| |___________|____________|________________|__________________|_________________| |________________________|__Subsumme_B.1__|__________________|_________________|

______________________________________________________________________________ |B_2:_Finanzinstrumente_/_sonstige_Instrumente_gem_§_131_Abs_1_Z_2_BörseG_2018_| |Art des | | |Physisches |Anzahl der |Prozentanteil| |Instruments|Verfalldatum|Ausübungsfrist|oder Cash |Stimmrechte| der | |___________|____________|______________|Settlement__|___________|_Stimmrechte_| |___________|____________|______________|____________|___________|_____________| |_______________________________________|Subsumme_B.2|___________|_____________|

_____________________________________________________________________________ |8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person: | |Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/ | |juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, | |die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält. | |Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder| |Finanz- | |/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten | |kontrollierenden_natürlichen_oder_juristischen_Person:_______________________| | | | | | Direkt | | | | | | Direkt | gehaltene | | | | |Direkt | gehaltene | Finanz- |Total von | | Ziffer | Name |kontrolliert| Stimmrechte | /sonstige |beiden (%) | | | |durch Ziffer|in Aktien (%)|Instrumente | | |_________|____________|____________|_____________|_____(%)_____|_____________| |____1____|Amundi_S.A._|____________|_____________|_____________|_____________| | |Amundi Asset| | | | | | 2 |Management | 1 | 2,91 %| | 2,91 %| |_________|S.A.S.______|____________|_____________|_____________|_____________| | 3 |Amundi | 2 | 0,97 %| | 0,97 %| |_________|Austria_GmbH|____________|_____________|_____________|_____________| | |Amundi | | | | | | 4 |Deutschland | 2 | 0,27 %| | 0,27 %| |_________|GmbH________|____________|_____________|_____________|_____________| |_________|____________|____________|_____________|_____________|_____________|

________________________________________________________________________ |9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht | |Datum der Hauptversammlung: - | |Stimmrechtsanteil_nach_der_Hauptversammlung:_-_entspricht_-_Stimmrechten|

______________________________________________________________________________ |10. Sonstige Kommentare: | |Ad 2.) This notification is necessary due to the aggregation of voting rights | |held by Amundi Austria GmbH with the voting rights held by Amundi S.A. and its| |other (aggregated) subsidiaries pursuant to Sec. 134 Para 2 Stock Exchange Act| |(BörseG) as of 1st January, 2021. This aggregation of Amundi Austria GmbH has | |been notified to the FMA by mail on 23rd December 2020. | | | |Ad 8.) An organization chart of Amundi Group is available on request as it | |cannot_be_attached_to_this_notification.______________________________________|

Ende der Mitteilung euro adhoc

Emittent: FACC AG

Fischerstraße 9

A-4910 Ried im Innkreis

Telefon: +43/59/616-0

FAX: +43/59/616-81000

Email: office @ facc.com

WWW: www.facc.com

ISIN: AT00000FACC2

Indizes:

Börsen: Wien

Sprache: Deutsch

Rückfragen & Kontakt:

Investor Relations:

Florian Heindl

Group Treasurer

Mobil: 0664/801191232

E-Mail: f.heindl @ facc.com