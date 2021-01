Stellenweise Schneefahrbahnen in Niederösterreich

Räum- und Streueinsätze sind im Gange

St. Pölten (OTS/NLK) - Auf den Fahrbahnen der Landesstraßen B und L in Niederösterreich gibt es derzeit im Wald-, Most- und Industrieviertel Schneefahrbahnen, bis teilweise matschige- und salznasse Fahrbahnen. Im Weinviertel sind die Fahrbahnen nass. Die erforderlichen Räum- und Streueinsätze sind überall im Gange.

Kettenpflicht für Fahrzeuge über 3,5t gilt auf der B21 über den Ochsattel und der L 5217 zwischen Kirchberg und Lilienfeld beim Morigraben.

Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen zwischen -3 Grad in Gaming und +5 Grad in Wolkersdorf. Aus dem Waldviertel (Persenbeug) wurden zehn Zentimeter Neuschnee gemeldet, aus dem Mostviertel (Blindenmarkt, St. Peter/Au) fünf Zentimeter, dem Industrieviertel (Neunkirchen) acht Zentimeter und dem Weinviertel (Eggenburg) zwei Zentimeter.

Nähere Informationen beim Amt der NÖ Landesregierung, NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60262 und E-Mail winterdienststelle @ noel.gv.at

