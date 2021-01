Uwe Ochsenknecht zum 65. Geburtstag: "Mir ist das wurscht!" (FOTO)

Hamburg (ots) - Am 7. Januar wird Uwe Ochsenknecht 65. In der aktuellen GALA (Heft 2/2021, ab morgen im Handel) sagt er über diesen Tag: "Mir ist das wurscht, das ist nur ein Termin. Wichtig ist, dass ich mich nicht so alt fühle, wie ich bin." Der Schauspieler und Gastronom, der demnächst zum zweiten Mal Opa wird, denkt nicht an Rente: "Ich fühle mich gut und fit und werde alles dafür tun, dass es noch lange so bleibt. Aber irgendwann fällt eben der Vorhang. Ich möchte auf jeden Fall so abtreten, dass ich sagen kann: Ich habe nichts verpasst."

Diese Meldung ist mit Quellenangabe GALA zur Veröffentlichung frei.

