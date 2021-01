Skeleton & Bob: Europameisterschaft und Weltcup in Winterberg live in ORF SPORT + und der ORF-TVthek

Von Freitag, dem 8., bis Sonntag, den 10. Jänner; Biathlon und Langlaufen ebenfalls live in ORF SPORT + und der ORF-TVthek

Wien (OTS) - Winterberg in Deutschland ist von 8. bis 10. Jänner Weltcup-Station im Skeleton und Bob. Die Rennen – Skeleton Damen und Herren, Zweier-Bob Damen und Herren, Vierer-Bob Herren – werden auch als Europameisterschaft gewertet.

Alle Rennen sind live in ORF SPORT + und in der ORF-TVthek zu sehen. Kommentator ist Florian Prates.

Die Live-Übertragungszeiten in ORF SPORT + und der ORF-TVthek in der Übersicht:

Freitag, 8. Jänner:

10.00 Uhr: Skeleton Herren 1. Lauf

12.50 Uhr (zeitversetzt): Skeleton Herren 2. Lauf (von 11.45 bis 12.35 Uhr live in der ORF-TVthek)

14.30 Uhr: Skeleton Damen 1. Lauf

16.10 Uhr: Skeleton Damen 2. Lauf (von 16.00 bis 17.00 Uhr live in der ORF-TVthek)

Samstag, 9. Jänner:

9.30 Uhr: Zweier-Bob Damen 1. Lauf

11.35 Uhr: Zweier-Bob Damen 2. Lauf (von 11.00 bis 11.55 Uhr live in der ORF-TVthek, Highlights um 17.00 Uhr)

15.05 Uhr (zeitversetzt): Zweier-Bob Herren 1. Lauf (von 14.00 bis 14.50 Uhr live in der ORF-TVthek)

16.30 Uhr (zeitversetzt): Zweier-Bob Herren 2. Lauf (von 15.30 bis 16.25 Uhr live in der ORF-TVthek)

Sonntag, 10. Jänner:

10.25 Uhr: Vierer-Bob Herren 1. Lauf (von 10.00 bis 10.50 Uhr live in der ORF-TVthek)

11.55 Uhr: Vierer-Bob Herren 2. Lauf (von 11.30 bis 12.25 Uhr live in der ORF-TVthek)

Biathlon und Langlaufen ebenfalls live in ORF SPORT + und der ORF-TVthek

ORF SPORT + und die ORF-TVthek haben heute und in den kommenden Tagen auch Biathlon-Bewerbe aus Oberhof (Kommentator Dietmar Wolff, Kokommentator Dominik Landertinger) und Langlauf-Bewerbe aus Toblach (Kommentator Toni Oberndorfer) und Val di Fiemme (Kommentator Johannes Hahn) live im Programm:

-- Mittwoch, 6. Jänner, 13.25 Uhr, OSP: Langlauf-Weltcup in Toblach Tour de Ski – 10 km klassisch Verfolgung Damen

-- Mittwoch, 6. Jänner, 14.35 Uhr, OSP: Langlauf-Weltcup in Toblach Tour de Ski – 15 km klassisch Verfolgung Herren

-- Freitag, 8. Jänner, 11.25 Uhr, OSP: Biathlon-Weltcup in Oberhof – Sprint Damen

-- Freitag, 8. Jänner, 13.10 Uhr, OSP: Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme Tour de Ski – 15 km klassisch Massenstart Herren

-- Freitag, 8. Jänner, 15.30 Uhr, OSP: Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme Tour de Ski – 10 km klassisch Massenstart Damen

-- Samstag, 9. Jänner, 12.40 Uhr, ORF-TVthek: Biathlon-Weltcup in Oberhof – Verfolgung Damen

-- Samstag, 9. Jänner, 13.20 Uhr, OSP: Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme Tour de Ski – Sprint klassisch Damen & Herren (ab 13.00 Uhr live in der ORF-TVthek)

-- Sonntag, 10. Jänner, 12.25 Uhr, OSP: Biathlon-Weltcup in Oberhof – Mixed Staffel (ab 11.25 Uhr live in der ORF-TVthek)

-- Sonntag, 10. Jänner, 14.00 Uhr (zeitversetzt), OSP:

Langlauf-Weltcup in Val di Fiemme Tour de Ski – 10 km Final Climb Damen (ab 12.40 Uhr live in der ORF-TVthek)

