ORF III am Donnerstag: Finale des „Erbe Österreich“-Habsburg-Schwerpunkts mit „Habsburgs Ringstraßenbarone“

Außerdem: „Habsburg privat – Freizeitvergnügen einer Herrscherfamilie“ und „Sisi … und ich erzähle euch die Wahrheit“

Wien (OTS) - ORF III Kultur und Information startet am Donnerstag, dem 7. Jänner 2021, mit „ORF III AKTUELL“ (9.30 Uhr) in den Tag, bevor sich „Erbe Österreich“ am Nachmittag ein letztes Mal dem Habsburg-Schwerpunkt zuwendet. Um 16.05 Uhr geht es in einer Folge von „Vieler Herren Häuser“ zum „Palais Augarten“. Danach stehen drei Ausgaben der „Herrensitze“ (ab 16.55 Uhr) auf dem Programm.

Im Hauptabend präsentiert „Erbe Österreich“ den vierten und letzten Teil von „Habsburgs Ringstraßenbarone“ von Burkhard Stanzer und Susanne Pleisnitzer – über „Altadel und Newcomer“ (20.15 Uhr). Die Ringstraße war der Platz der Neureichen – alter Adel und sein Geld drehten sich meistens weg von dieser grellen Kulisse. Und doch gab es gesetzte Aristokraten, die sich hier niederließen: vom Habsburger Erzherzog Ludwig Viktor über die Württembergs bis zu den Coburgs. Außerdem war es die Stunde der heimischen Geschäftsleute: Heinrich Drasche belieferte die Ringstraße exklusiv mit Ziegeln und wurde zum Ziegelbaron dieser Ära ernannt. Mit ihm wurde Architekt Theophil Hansen groß, der sich mit seinen Bauten am Ring verewigte.

Der viertägige „Erbe Österreich“-Schwerpunkt schließt mit den Produktionen „Habsburg privat – Freizeitvergnügen einer Herrscherfamilie“ (21.05 Uhr) und „Sisi … und ich erzähle euch die Wahrheit“ (21.55 Uhr).

