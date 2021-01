AVISO 08.01.2021: PK mit LH Peter Kaiser, SPÖ-LGF Sucher und RI-GF Koller, Rückblick 2020 - Ausblick 2021, 9 Uhr - auch per Livestream

Klagenfurt (OTS) - Wir erlauben uns höflich, die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet- und Fotoredaktionen auf folgenden Termin aufmerksam zu machen:



Der traditionelle Neujahrsempfang des Renner-Instituts Kärnten kann aus gegebenen Anlass nicht stattfinden. SPÖ Kärnten Landesparteivorsitzendem LH Peter Kaiser, SPÖ Kärnten Landesgeschäftsführer Andreas Sucher und der Geschäftsführer des Renner-Institutes Kärnten, Harry Koller, laden ersatzweise zu einer Pressekonferenz in der sie das vergangene Jahr bilanzieren und Vorausschau auf 2021 geben.



Thema: Rückblick auf 2020, Ausblick auf das Jahr 2021 und aktuelle politische Themen

Datum: Freitag, 08. Jänner 2021

Zeit: 9 Uhr

Ort: SPÖ Kärnten Landesorganisation, Lidmanskygasse 15, 9020 Klagenfurt

oder via FB-Livestream unter: https://www.facebook.com/ri.kaernten



Wir bitten um zeitgerechte Akkreditierung unter: jakob.grollitsch@spoe.at bei Anwesenheit vor Ort, um die geltenden Covid-19 Abstandsregeln und Maßnahmen gewährleisten zu können - begrenzte Teilnehmeranzahl!



Wenn Sie die PK über Livestream verfolgen, besteht die Möglichkeit im Anschluss and die PK über eine Skype-Gruppe Fragen zu stellen. Auch hier bitten wir die Damen und Herren von Presse, Hörfunk, Fernsehen, Internet- und Fotoredaktionen um zeitgerechte Akkreditierung für die Skype Gruppe unter: jakob.grollitsch@spoe.at



Wir freuen uns über Ihr Interesse!



