Sonne oder dunkle Wolken? Sky Österreich startet neuartige Marketing-Kampagne zur Sky Original Thriller-Serie „Riviera“

Erstmals in Österreich neuartiger Ansatz der Zielgruppen-Analyse und Ansprache

Wien (OTS) - Mord und Korruption in der Welt der Superreichen - diesmal nicht nur an der mondänen Côte d'Azur, sondern auch in Venedig. In der dritten Staffel der Thrillerserie forscht „Bourne“-Star Julia Stiles nach Raubkunst und gerät in die Fänge einer skrupellosen Unternehmerin.



Diesen spannenden Plot in eine beeindruckende und effektive Marketing-Kampagne umzusetzen, ist ebenfalls eine Kunst. Dieser herausfordernden Aufgabe haben sich die Wiener Kreativ-Agentur Move121 und die MediaCom als Media-Agentur unter der Äigide von Sky Österreich gestellt. Gemeinsames Ergebnis ist eine äußerst innovative, österreichweite Promotion der Serie über alle relevanten Medien-Kanäle wie TV, Print, Out of Home und digital.



Speziell die Sonderwerbeformen in TV und digital verdeutlichen den besonders kreativen und gelungenen Ansatz. In der Umsetzung folgte man den Marktforschungs-Insights aus den beiden vorangegangenen Staffeln und lehnte sich dabei an Erkenntnisse aus dem Streaming-Nutzungsverhalten an. Neben den unterschiedlichen Creatives wurden die Ergebnisse des Content-Screenings für die Mediaausspielung im Digitalbereich aktiviert, so dass in den passenden Umfeldern ganz spezifische und relevante Sujets erscheinen.



Walter Fink, Director Marketing Sky Österreich: „Für die aktuelle Riviera-Kampagne wurde semantisches Targeting eingesetzt, allerdings gingen wir hier einen Schritt weiter: Es wurden mehrere Folgen der Serie vorab mit einem maßgeschneiderten Algorithmus gescreent und dabei die wichtigsten Themen und Inhalte identifiziert. Dies alles auf Basis von Bild- und Tonerkennung! Aus den identifizierten Themen bildeten wir dann verschiedene Cluster und griffen diese in der Kreation auf. Durch diesen eigens programmierten Algorithmus sind wir einmal mehr First Mover in zielgruppenorientierter Ansprache in Österreich."

Daniela Pikhard, Client Service Director MediaCom Österreich: „Zielgerichtete Kommunikation lebt von starken Insights, die aus Daten generiert werden. Wir heben mit dieser Kampagne den datengetriebenen Ansatz auf ein neues Level und verbinden Media und Content für Sky perfekt miteinander."

Weitere Details zur Kampagne



Kreation und Umsetzung: Move121

Links zu den zielgruppenorientierten Online-Videos:

Allgemein Women Crime High Society Reise Fashion

Der Link zum TV-Spot: https://youtu.be/2VAi656jpWI



Kampagnen-Laufzeit bis 21.01.2021

