„Silvia kocht“: Burgenland-Woche mit „Koch des Jahres 2021“ Max Stiegl

Von 11. bis 15. Jänner in ORF 2

Wien (OTS) - Maronischaumsuppe, Dondole Buzara, Bruckfleisch und Mohnschmarrn – von Montag, dem 11., bis Freitag, den 15. Jänner 2021, dreht sich bei „Silvia kocht“ jeweils um 14.00 Uhr in ORF 2 alles um das Burgenland. Silvia Schneider schwingt diesmal gemeinsam mit Max Stiegl den Kochlöffel, der von Gault&Millau die in der heimischen Gastronomiebranche begehrte Auszeichnung „Koch des Jahres 2021“ erhielt. Am Freitag ist Silvia Schneider „unterwegs im Nordburgenland“.

Die Rezepte der Burgenland-Woche:

Montag, 11. Jänner: Maronischaumsuppe; Ährenfische

Dienstag, 12. Jänner: Liebstöckel auf Karfiolpüree und Dotter; Dondole Buzara mit Krustenbrot nach spanischer Inspiration

Mittwoch, 13. Jänner: Bruckfleisch; Lammhirn-Terrine

Donnerstag, 14. Jänner: Halászlé – Pannonische Fischsuppe; Mohnschmarrn mit Kirschkompott

Freitag, 15. Jänner: „Silvia kocht – Unterwegs im Nordburgenland“:

Silvia Schneiders Aufenthalt im Nordburgenland beginnt kulinarisch. Im Kulinarium, einer Markthalle mit Regionalprodukten direkt von deren Produzenten und Bauern in Eisenstadt, sieht die Moderatorin bei der Zubereitung von pannonischem Sushi zu, um danach ins nahe gelegene Schloss Esterházy zu wechseln. Nach einem Rundgang durch die einstige Fürstenresidenz zieht es Silvia Schneider nach Mattersburg ins Bistro von Monika Harrer. Gemeinsam bereiten sie einen sogenannten „Kohlboy“ zu.

Silvia Schneider ist auch mit einer eigenen Kolumne in der ORF nachlese vertreten, ebenso findet man allmonatlich alle Rezepte und Tipps von „Silvia kocht“ sendungsbegleitend im neu gestalteten Beihefter. Alle Sendungen werden barrierefrei für das gehörlose und hörbeeinträchtigte Publikum im ORF TELETEXT auf Seite 777 mit Untertiteln ausgestrahlt und werden auf der ORF-TVthek als Live-Stream und nach der TV-Ausstrahlung für sieben Tage als Video-on-Demand abrufbar sein. Der ORF TELETEXT bringt auf Seite 356 täglich die aktuellen Rezepte zur Sendung. ORF extra stellt für alle Hobbyköchinnen und -köche die Rezepte online bereit. Sendungsinfos sind auch unter tv.ORF.at/silviakocht abrufbar.

