Grasser contra Journalismus

Wien (OTS) - [Statement] beschäftigt sich mit folgenden aktuellen und interessanten Themen: Im Zusammenhang mit der Verurteilung von Ex-Finanzminister Karl-Heinz Grasser (noch nicht rechtskräftig) wurde den Medien immer wieder der Vorwurf der Vor-Verurteilung gemacht. Damit hat sich, im Verein mit Grasser-Anwalt Manfred Ainedter und profil-Aufdecker Michael Nikbakhsh, Medien-Professor Fritz Hausjell in der Titelstory intensiv auseinandergesetzt. Ein weiteres Highlight in dieser [Statement]-Ausgabe: Ein Exklusivinterview mit dem früheren Verfassungsgerichtshof-Präsidenten Ludwig Adamovich, einem begeisterten Österreicher, der aber an der Verfasstheit der Republik in Corona-Zeiten einiges auszusetzen hat (auch als Podcast in Bild und Ton).

Dazu wieder Berichte aus Ländern, die gröbere Probleme mit der Presse- und Meinungsfreiheit haben. Diesmal aus Nordafrika („Kein arabischer Frühling“), Russland, Polen und – wer hätte das gedacht – aus unserem Nachbarland Slowenien. Skurril eine Reportage aus Lateinamerika: Dort verarbeiten Journalistenorganisationen die DNA ermordeter Kolleginnen und Kollegen zu Bleistiftminen.

Weitere Themen: Journalisten mit Logorrhö in den Sozialen Medien, Finanzprobleme der Minderheiten-Medien in Österreich und ein Portrait von Hasnain Kazim, besser bekannt unter dem Pseudonym Schwerthelm Fürchtegott Pimmelgruber.

