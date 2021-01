Sternsingeraktion 2021 - „Heilige Drei Könige“ im Endspurt

Noch nie in der langen und erfolgreichen Geschichte der Sternsingeraktion der Katholischen Jungschar gab es solch große Herausforderungen wie heuer

Wien (OTS) - Seit dem Jahreswechsel 1954/55 trotzen Caspar, Melchior und Balthasar jedem Wetter und bringen den Segen für das neue Jahr zu allen Menschen im Land. Wegen Corona war es dieses Mal besonders schwierig. In vielen Pfarren haben sich die kleinen Helden und Heldinnen trotzdem auf den Weg gemacht – mit den strengen Sicherheitsbestimmungen des „Sternsinger-Hygienekonzepts“. In anderen Pfarren wurden alternative Wege beschritten: Videofrohbotschaft, Sternsinger-Post und Online-Sternsingerbesuch auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch

Nach Bundespräsident Alexander Van der Bellen, 1. Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka wurde heute, am 05.01.2021 auch die 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures von einer königlichen Delegation besucht. Auch sie drückt ihre Wertschätzung für das großartige Engagement der Sternsinger/innen aus: „Es ist erfreulich, dass auch in diesen schweren Zeiten der Pandemie von den österreichischen Sternsingern ein starkes Zeichen der Solidarität und Humanität ausgesendet wird.“

Die Rückmeldungen der besuchten Menschen sind äußerst positiv. Der Segen für das neue Jahr ist heuer ja besonders wichtig, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht. Martin Hohl, Vorsitzender der Katholischen Jungschar, dazu: „Die Katholische Jungschar erhofft sich für unsere Gesellschaft, dass wir uns von den Folgen des Coronavirus erholen. Was wir dringend brauchen, ist starker Zusammenhalt - in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt. Nur mit Solidarität und gemeinsamen Handeln werden wir die globalen Probleme wie die Klimakatastrophe oder die Coronapandemie bewältigen.“

Die „Heiligen Drei Könige“ brauchen dieses Mal noch mehr Unterstützung von der Bevölkerung als „Vierten Königen“, um in den Armutsregionen wirksam helfen zu können. Online kann man auf www.sternsingen.at spenden oder direkt auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330). Außerdem kann auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch jede/r den Freunden/innen und Verwandten ganz kontaktlos einen virtuellen Sternsingerbesuch schicken, sogar mit persönlicher Widmung.

Folgende Sternsingerbesuche sind terminisiert (vorbehaltlich Änderungen), einzusehen auch hier: https://www.dka.at/presse/termine-der-sternsingeraktion-2021

07.01.2021, 11:00 - Sternsingerbesuch bei Bundesminister Dr. Heinz Faßmann (Minoritenplatz 5, 1014 Wien)

07.01.2021, 13:00 - Virtueller Sternsingerbesuch bei Vizekanzler Mag. Werner Kogler (Videokonferenz)

07.01.2021, 14:30 - Virtueller Sternsingerbesuch bei Außenminister Mag. Alexander Schallenberg (Videokonferenz)

07.01.2021, 15:15 - Sternsingerbesuch bei Bundesminister Rudolf Anschober (Stubenring 1, 1010 Wien)

Infos und Fotos auf www.sternsingen.at/presse

Rückfragen & Kontakt:

Dreikönigsaktion, Hilfswerk der Katholischen Jungschar

Georg Bauer, Tel. 0676 88 011 1073; e-Mail: georg.bauer @ dka.at

Christian Herret, Tel. 0676 88 011 1071; e-Mail: christian.herret @ dka.at