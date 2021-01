FPÖ – Hauser: ÖVP-Hörl soll vor seiner eigenen Türe kehren, da gibt es genug zu tun

Wien (OTS) - „Wenn sich der Tiroler ÖVP-Abgeordnete und Wirtschaftsbundobmann Hörl über das Nein der Opposition zu den stümperhaften Freitestgesetzesentwürfen von ÖVP und Grünen empört, ist das wohl nur ein Schuss ins eigene Knie. Er soll sich lieber dafür einsetzen, dass unsere Tourismusbetriebe ihre Arbeit wieder aufnehmen können!“, kommentierte der freiheitliche Tourismussprecher NAbg. Gerald Hauser aktuelle Medienberichte.

Hörl versuche in einem Rundumschlag ‚den schwarzen Peter‘ jenen zuzuschieben, die den Parlamentarismus und die Verfassung wahren, und das seien weder ÖVP noch Grüne. „Wenn die ÖVP mit ihrem grünen Steigbügelhalter eine anständige Begutachtungsfrist mit verfassungskonformen Gesetzen auf den Weg brächte, hätte man über alles reden können. Eine Begutachtung über die Feiertage, ein nicht erreichbarer Parlamentsserver für Stellungnahmen und ein Gesetzesvorschlag, der schlichtweg ein Hohn für Demokratie, Freiheitsrechte und Anstand ist – so sieht es in Wirklichkeit aus und dafür ist auch Seilbahnklientelchef Hörl zuständig“, betonte der FPÖ-Tourismussprecher.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at