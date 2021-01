AVISO 07.01., 10:00, OMV-Zentrale: Sozialistischen Jugend fordert Lohnspanne von 1:6 in allen Unternehmen

SJ-Stich: „Fette Katzen müssen endlich auf Diät gesetzt werden!“

Wien (OTS) - Anlässlich des anstehenden Fat Cat Days 2021 veranstaltet die Sozialistische Jugend Österreich (SJÖ) am Donnerstag eine Medienaktion vor der OMV-Zentrale.

„Es kann nicht sein, dass sich Manager hinter den Schreibtischen Millionen auszahlen, während die MitarbeiterInnen schlechte Löhne bekommen. Gerade durch Corona stellt sich hier die Gerechtigkeitsfrage neu. Es braucht neue Ideen: Wir fordern, dass das höchste Gehalt in einem Unternehmen maximal sechs Mal so hoch sein darf wie das niedrigste. Also eine Lohnspanne von 1:6“, sagt Paul Stich, Vorsitzender der SJÖ.



Wo? OMV-Zentrale, Trabrennstraße 6-8 1020 Wien

Wann? Donnerstag, 7. Jänner, 10:00 Uhr



