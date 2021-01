Live und interaktiv: Bibel TV überträgt das "hoffnungsfest 2021" von proChrist

Am 07. Januar zeigt Bibel TV um 19 Uhr das Live-Event um persönliche Glaubenserfahrungen. Dabei: Sängerin Sarah Brendel (FOTO)

Hamburg (ots) - Die überkonfessionelle Evangelisationsbewegung proChrist zeigt auf Bibel TV das interaktive Live-Event zu den großen Themen "christlicher Glauben" und "Hoffnung". Es werden dabei ein Jesus-Bericht gelesen und persönliche Glaubenserfahrungen geteilt. In einem Live-Chat können Zuschauer interaktiv agieren und sich mit inhaltlichen Fragen, Gesprächen und gemeinsamen Gebeten an der Sendung direkt beteiligen und sie im Anschluss auch bewerten.

Gäste sind Mihamm Kim-Rauchholz, Professorin für Neues Testament und Griechisch an der Internationalen Hochschule Liebenzell und Yassir Eric, Pastor und Leiter des Europäischen Instituts für Migration, Integration und Islamthemen in Korntal. Außerdem begeistert die Sängerin und Songwriterin Sarah Brendel nicht nur mit ihrer Musik, sondern ist auch als Interviewgast eingeladen.

Moderiert wird die Sendung von Nicolai Hamilton, Pfarrer in Halle/Westfalen, der in dem hoffnungsfest 2021 ein wichtiges Zeichen für die Menschen in Zeiten der Pandemie sieht:

"Mitten im harten Shutdown feiern wir ein Hoffnungsfest. Gerade in dieser Corona-Pandemie brauchen wir Hoffnung. Was könnte es Besseres geben als ein Hoffnungsfest?"

Darüber hinaus werden an vielen hundert Orten in Deutschland weitere Hoffnungsfeste gefeiert. Höhepunkt und zugleich Abschluss ist die hoffnungsfest 2021-Übertragungswoche vom 7.-13. November 2021, die ebenfalls live auf Bibel TV ausgestrahlt wird.

"Wir freuen uns, dass unser langjähriger Medienpartner proChrist e.V. mit seinem interaktiven Hoffnungsfest das Erlebnis kirchlicher Feste und Anlässe erfolgreich in die digitale Welt übersetzt", sagt Beate Busch, Executive Vice President und Prokuristin von Bibel TV. "Die Einbindung der Zuschauer in die Sendung vermittelt hautnah die Verbundenheit christlicher Gemeinschaft."

hoffnungsfest 2021 - die Live-Sendung

Donnerstag 07.01.2021, 19.00 Uhr auf Bibel TV

