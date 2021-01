AVISO 12.1. / Mediengespräch: Humanitäre Krisen, die keine Schlagzeilen machen

Online-Mediengespräch: Dienstag, 12. Januar 2021, 10.00 Uhr

Wien (OTS) - Syrien, Griechenland, Türkei: Die humanitären Krisen und Katastrophen in diesen Ländern finden sich oft in den internationalen Schlagzeilen wieder. Doch es gibt auch vergessene Krisen und Konflikte, die es kaum in die Berichterstattung schaffen.



Im Rahmen eines Online-Pressegesprächs berichtet die Hilfsorganisation CARE über die vergessenen humanitären Krisen des Jahres 2020. Dafür wurden mehr als 1,2 Millionen Online-Artikel weltweit analysiert. Der CARE-Report "Suffering in Silence", der im Pressegespräch präsentiert wird, stellt die zehn humanitären Krisen mit der geringsten globalen Berichterstattung vor.

Warum werden viele Krisen und Konflikte vergessen? Was passiert dort unbeachtet von der Weltöffentlichkeit? Welche Rolle spielt COVID19 in diesen Krisen und in der Berichterstattung? Und was kann überhaupt getan werden, damit diese Krisen mehr Beachtung finden?



Darüber sprechen:

Andrea Barschdorf-Hager, Geschäftsführerin CARE Österreich

Claudine Awute, Regional Director, CARE West Africa



Das Gespräch findet auf Englisch statt.

PK "Humanitäre Krisen, die keine Schlagzeilen machen", 12. Januar, 10 Uhr

ZOOM Link

Meeting ID: 852 2172 9510

Passcode: 330319

