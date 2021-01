JOBike® AUSBLICK 2021

Aktuell gibt es eine stark gestiegene Nachfrage von Dienstgebern zum Fahrrad als neue Mobilitätslösung. JOBike® bietet Fahrräder/eBikes inklusive Beratung und Umsetzung an!

„In der Coronakrise gibt es eine spürbare Aufbruchsstimmung in Richtung neuer Mobilitätskonzepte und dadurch eine stark gestiegene Nachfrage von Dienstgebern zu unserer Mobilitätslösung. Als erster Anbieter und Marktführer seit 2017 in Österreich freuen wir uns über viele laufende Projekte. 2020 war für JOBike® ein sehr erfolgreiches Jahr und 2021 wird noch spannender“, so Christian Mussnig, Geschäftsführer velocitee GmbH.

„Besonders im urbanen Bereich gibt es einen regelrechten Boom in der Fahrradbranche, der sich auch 2021 fortsetzen wird. Die Liefersituation bei den Herstellern bleibt weiterhin angespannt und wird für lange Wartezeiten und Lieferengpässe sorgen. Wir haben jedoch frühzeitig darauf reagiert und entsprechend hohe Vororder bei allen unseren Herstellern platziert, um auch 2021 gut lieferfähig zu sein. Jeder JOBike® Kunde erhält zudem sein individuelles JOBike® Infoportal, auf dem die MitarbeiterInnen bereits Online Ihr JOBike® aussuchen und vorab reservieren können. Im Zuge von Roadshows und Testtagen wird ab März 2021 vor Ort nochmals getestet und bestellt.

„Viele JOBike® Projekte laufen bereits in ganz Österreich und für 2021 sind weitere Neuprojekte geplant. Im Gegensatz zu deutschen Dienstrad Konzepten, welche als reine Leasingmodelle über den Handel abgewickelt werden, kommen wir als österreichischer Anbieter mit JOBike® direkt in die Unternehmen (Roadshows/Auslieferung/Service) und bieten neben Kauf auch Leasing, Miete und Mietkauf über verschiedene Leasing-/Versicherungspartner an, um alle Förderungen bestmöglich zu nutzen. Viele unserer Auftraggeber bedienen sich auch Ihrer eigenen, bestehenden Partner. Wir verdienen nicht an Leasing oder Versicherung sondern realisieren als Händler eine Marge und bieten somit beste Konditionen und liefern zusätzlich die gesamte Beratung, Dienstleistung und komplette Abwicklung dazu. Wir freuen uns wenn auch 2021 möglichst viele #zurArbeitradln!"

#JOBike #Firmenrad #klimaaktivmobil #oesterreichradelt



JOBike® ist eine Marke der velocitee GmbH

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Christian Mussnig, M.A.

Geschäftsführer velocitee GmbH



mc @ velocitee.at

www.JOBike.at