SternsingerInnen bei Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka

Wolfgang Sobotka empfing SternsingerInnen der Pfarre Maria-Drei-Kirchen am Josefsplatz vor der Hofburg

Wien (PK) - Der diesjährige Besuch der SternsingerInnen im Parlament fand aufgrund der Covid-19-Pandemie im Freien statt, am Josefsplatz vor der Hofburg, und ohne das übliche Singen. Die SternsingerInnen-Gruppe übermittelte Wolfgang Sobotka ihre Friedensbotschaft für das Jahr 2021 und brachte den Sternsinger-Segen am Türstock zum Eingang in das Parlament an.

Wolfgang Sobotka bedankte sich für das zivilgesellschaftliche Engagement der Dreikönigsaktion der katholischen Jungschar und überreichte eine Spende. "Aufgrund der Corona-Pandemie können die Sternsingerinnen und Sternsinger heuer vielerorts nicht wie üblich von Haus zu Haus ziehen", sagte Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka. Er rief daher dazu auf, über die Website der Dreikönigsaktion einen virtuellen Sternsinger-Gruß zu versenden, um auf die zahlreichen Projekte für Menschen in Not aufmerksam zu machen.

Die Sternsingeraktion gibt es seit 1954. Bisher wurden im Rahmen der Aktion über 470 Millionen Euro Spenden gesammelt. Weltweit werden rund 500 Projekte in Afrika, Asien und Lateinamerika von den SternsingerInnen unterstützt. Der diesjährige Schwerpunkt der Spendenaktion liegt auf Hilfsprojekten in Süd-Indien. Dort trifft der Klimawandel Bauernfamilien besonders hart. Die Corona-Pandemie hat diese Situation zusätzlich erschwert. (Schluss) red

HINWEIS: Fotos von diesem Besuch finden Sie auf der Website des Parlaments.

