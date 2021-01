FPÖ – Vilimsky zur Brüsseler Klima-Doppelmoral: „EU-Kommission will um 58 Prozent mehr für klimaschädliche Businessjet-Flüge ausgeben“

In Brüssel sitzen Leute, die mit dem Businessjet reisen, um anderen Menschen einzureden, sie sollten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren

Wien (OTS) - „Die Doppelmoral der EU-Kommission in Klimafragen ist wirklich kaum zu überbieten: Einerseits werden die Bürger durch den Green Deal künftig zu drastischen Einschränkungen genötigt, andererseits reist die Brüsseler Nomenklatura immer öfter mit Businessjets, dem klimaschädlichsten Reisemittel überhaupt“, erklärte heute Harald Vilimsky, freiheitlicher Delegationsleiter im Europaparlament.

„Von 2016 bis 2020 hat die EU-Spitze 2,14 Millionen Euro pro Jahr für sogenannte ,Air Taxis‘ verbraucht. Jetzt werden für 48 Monate 13,55 Millionen Euro ausgeschrieben, was 3,39 Millionen Euro pro Jahr ausmacht. Das bedeutet ein Plus von 58 Prozent für die Nutzung von Businessjets“, so Vilimsky. Die Ausschreibung dafür wurde am 24. Dezember auf dem entsprechenden EU-Portal publiziert. „Der europäische Durchschnittsbürger muss sich wirklich für blöd verkauft vorkommen, wenn einerseits der Druck zur Reduktion von Treibhausgasemissionen erhöht wird, die EU-Spitze sich darum aber nicht kümmert. CO2-Scham ist offenbar nur etwas fürs gemeine Volk“, so Vilimsky.

Schaue man sich die Reisen der EU-Kommission genauer an, so fielen einem immer wieder Dinge auf, wo man nur den Kopf schütteln könne: „So hat etwa EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen im Jänner 2020 für eine Reise von 350 Kilometern ins französische Bazoches-sur-Guyonne ein ‚Air Taxi‘ in Anspruch genommen“, so der freiheitliche Delegationsleiter, der sich dabei auf die entsprechenden Veröffentlichungen der EU-Kommission bezieht. „Man würde wirklich gern wissen, was die in Brüssel so gern hofierte Greta Thunberg zu diesem Verhalten sagt“, so Vilimsky. „Immerhin wissen wir jetzt: In Brüssel sitzen Leute in der Kommandozentrale, die mit dem Businessjet reisen, um anderen Leuten einzureden, sie sollten mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren.“

