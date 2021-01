Wiener Start-Up ‘HelloBello’ wirbelt den Hundefuttermarkt auf

Wien (OTS) - Das Wiener Pet-Tech Start-Up ‚HelloBello‘ greift nicht nach den Sternen, sondern nach den Futternäpfen von mehr als neun Millionen Hunden in deutschen und österreichischen Haushalten. Gesundes Frischfutter soll ein langes und gesundes Hundeleben ermöglichen.

Der Duft von frischem Gemüse strömt durch die Küche, wenn HelloBello Frischfutter in den Napf kommt. Direkt ist klar: dieses neue Fütterungskonzept ist anders. Denn das junge Unternehmen aus Wien hat Hundefutter völlig neu gedacht. Hochwertige, regionale Zutaten werden so schonend wie möglich verarbeitet und mit einem einzigartigen, natürlichen Nährstoffmix zu einem Menü verarbeitet, von dem Hunde bisher nur träumen konnten.

Und damit unterscheidet sich HelloBello von allem, was es bisher auf dem Markt gegeben hat. Es werden keinerlei künstliche Farb- und Aromastoffe, Zuckerzusatz, Geschmacksverstärker oder Schlachtabfälle verwendet. Um die natürlichen Vitamine, Mineralstoffe und Spurenelemente zu erhalten, werden die Zutaten weder mit starker Hitze behandelt, noch in ihre Bestandteile zerlegt und auch nicht zu kleinen Pellets gepresst. Um Frische und höchste Qualität zu garantieren, arbeitet das Unternehmen mit einem Abomodell und liefert alle 14 oder 28 Tage bis an die Haustür der Kunden. Ein Service, der jedem Hundebesitzer die Ernährung seines Vierbeiners erleichtert. Das spart nicht nur Platz in der Vorratskammer, sondern auch den Gang in den Einzelhandel.

Von erfahrenen Veterinären entwickelt

Die Rezepte wurden von erfahrenen Veterinären bis ins kleinste Detail konzipiert. Ein wichtiger Aspekt dabei ist die Individualität der Tiere. Wie auch wir Menschen, hat jeder Hund unterschiedliche Bedürfnisse, die durch seine Ernährung abgedeckt werden müssen. Die Kombination aus gesunden, durchdachten Rezepten und einem eigens entwickelten Futtermittelkonfigurator ermöglichen es HelloBello das Frischfutter voll und ganz auf die gesundheitlichen Entwicklungen der Hunde auszurichten. Vor der Bestellung werden alle relevanten Informationen wie Gewicht, Rasse, Erkrankungen, Unverträglichkeiten und Aktivitätslevel abgefragt und die optimale Ration berechnet. Das erspart auf lange Sicht die Gefahr einer Über- oder Unterversorgung aller wichtigen Nährstoffe. Eine langfristige, ausgewogene Ernährung ist die wichtigste Gesundheitsprophylaxe, die ein Hund bekommen kann.

Voller Vorfreude in die Zukunft

Und die Resonanz der Kunden bestätigt, dass dieses neue Futterkonzept einen Unterschied schafft. Glänzendes Fell, höhere Verdaulichkeit, mehr Energie und weniger unangenehme Hundegerüche sind nur einige der vielen Dinge, die Besitzer bei ihren Hunden beobachten konnten, seit sie HelloBello füttern.

Nach einem erfolgreichen Markstart im Oktober 2020 und einer sicheren Finanzierung blickt das Unternehmen positiv in die Zukunft. Schon jetzt werden zahlreiche Näpfe täglich mit Frischfutter gefüllt und die Mission so vielen Hunden wie möglich ein langes und gesundes Leben an der Seite ihrer Menschen zu ermöglichen ist in vollem Gange.

