Karriere PwC: Zwei neue Partner verstärken Wirtschaftsprüfung

Wien (OTS) - Seit Jänner erweitern Christina Decker (43) und Marius Richter (36) das Partnerteam bei PwC Österreich.



Christina Decker

Mag. (FH) Christina Decker (43) absolvierte die Fachhochschule für Finanz-, Steuer- und Rechnungswesen in Wien und ist seit mehr als 20 Jahren für PwC Österreich tätig. Als beeidete Steuerberaterin und Wirtschaftsprüferin ist die gebürtige Niederösterreicherin aus Baden auf die Prüfung von Jahresabschlüssen nach UGB und Konzernabschlüssen nach IFRS spezialisiert. Insbesondere in der Prüfung von Unternehmen der Branchen Technologie, Medien und Telekommunikation sowie Handel und Konsumgüter kann die zweifache Mutter auf langjährige Erfahrung und Expertise zurückgreifen.



Marius Richter

Dipl. BW (FH) Marius Richter (36) startete seine PwC-Karriere 2007 zunächst am Standort in Düsseldorf, ehe er 2008 zu PwC Österreich wechselte. Der studierte Betriebswirt verantwortet die Leitung des Fokusbereichs Real Estate innerhalb der Wirtschaftsprüfung und ist spezialisiert auf die Prüfung von kapitalmarktorientierten Unternehmensgruppen. Zu den Fachgebieten des neuen Partners zählen neben der klassischen Abschlussprüfung insbesondere transaktionsnahe Zusicherungsleistungen sowie die Beratung in immobilienspezifischen Bewertungs- und Bilanzierungsfragen. Marius Richter ist Mitglied im Fachsenat für Unternehmensrecht und Revision.



