Sternsingeraktion 2021 - „Heilige Drei Könige“ brauchen 4. König/in

Weihnachten und Jahreswechsel ohne Sternsingen geht gar nicht. Gerade für 2021 ist der Segen für das neue Jahr unverzichtbar, als Zeichen der Hoffnung und Zuversicht.

Wien (OTS) - Das traditionelle Sternsingen von Haus zu Haus ist aber heuer nur teilweise möglich. Die „Heiligen Drei Könige“ brauchen dieses Mal noch mehr Unterstützung von der Bevölkerung als „Vierte Könige“, um in den Armutsregionen der Welt wirksam helfen zu können.



Die Unterstützung für dieses großartige Engagement von Kindern und Jugendlichen beginnt bei Bundespräsident Alexander van der Bellen: „In der Hofburg sind die Sternsingerkinder immer gern gesehene Gäste, weil sie die weihnachtliche Friedensbotschaft verbreiten und weil sie sich für Menschen in Not einsetzen. Wegen Corona ist heuer alles viel schwieriger, deswegen werden die „Heiligen Drei Könige“ nur eingeschränkt unterwegs sein. Unterstützen wir das Engagement der Kinder als ‚Vierte Könige“ und ‚Vierte Königinnen‘!“

85.000 Sternsingerkinder bitten also die österreichische Bevölkerung darum, Hilfe für notleidende Mitmenschen zu spenden, auch wenn sie nicht persönlich vorbeikommen können. Online kann man auf www.sternsingen.at spenden oder direkt auf das Spendenkonto der Dreikönigsaktion (IBAN: AT23 6000 0000 9300 0330).

Außerdem kann auf www.sternsingen.at/virtuellerbesuch jede/r den Freunden/innen und Verwandten ganz kontaktlos einen virtuellen Sternsingerbesuch schicken, sogar mit persönlicher Widmung.

Die Spenden sind deswegen dringend nötig, weil sich die Armut der Menschen in Afrika, Asien und Lateinamerika durch Corona dramatisch verschlimmert hat. Nur mit Solidarität und gemeinsamem Handeln werden wir die globalen Probleme wie die Klimakatastrophe oder die Coronapandemie bewältigen. Dafür braucht es starken Zusammenhalt - in Österreich, in Europa, auf der ganzen Welt.

Folgende Sternsingerbesuche sind terminisiert (vorbehaltlich Änderungen), einzusehen auch hier: https://www.dka.at/presse/termine-der-sternsingeraktion-2021

04.01.2021, 08:45 - Bundesministerin Mag. Klaudia Tanner (Roßauer Lände 1, 1090 Wien)

04.01.2021, 09:00 - Nationalratspräsident Mag. Wolfgang Sobotka (Josefsplatz, 1010 Wien)

04.01.2021, 11:00 - Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig (Roter Salon, Rathaus, 1010 Wien)

04.01.2021, 11:00 - Klubobfrau Sigrid Maurer, BA (Wützlerstraße 3/3, 1030 Wien)

04.01.2021, 12:30 - Bundesministerin Christine Aschbacher (Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien)

04.01.2021, 15:00 - Bundesminister Rudolf Anschober (Stubenring 1, 1010 Wien)

05.01.2021, 10:00 - 2. Nationalratspräsidentin Doris Bures (Pavillon Hof, Hanuschgasse 7, 1010 Wien)

05.01.2021, 11:00 - Klubobmann August Wöginger (Pavillon Nord/Burg, Heldenplatz 11, 1017 Wien)

05.01.2021, 11:00 - Bundesministerin MMag. Dr. Susanne Raab (Virtueller Sternsingerbesuch mit Videokonferenz)

07.01.2021, 11:00 - Bundesminister Dr. Heinz Faßmann (Minoritenplatz 5, 1014 Wien)

07.01.2021, 13:00 - Vizekanzler Mag. Werner Kogler (Virtueller Sternsingerbesuch mit Videokonferenz)

07.01.2021, 14:30 - Außenminister Mag. Alexander Schallenberg (Virtueller Sternsingerbesuch mit Videokonferenz)

