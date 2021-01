riz up DIGITHEK: 100 neue Clips für wirtschaftliches Wissen ab sofort online verfügbar

LR Danninger: riz up DIGITHEK bietet über 180 Videos an

St. Pölten (OTS/NLK) - Die riz up DIGITHEK vermittelt Business Know-how mit informativen Kurz-Videos und bietet mit Jahresbeginn eine deutliche Erweiterung: „Unternehmertum braucht neben Mut und Engagement vor allem auch wirtschaftliches Wissen. Unsere Gründeragentur riz up bietet nun in der riz up DIGITHEK über 180 Videos an, mit denen man sich auf die persönliche Beratung vorbereiten oder nach der Beratung und den Seminaren persönlich weiterbilden und Gelerntes wiederholen kann“, skizziert Wirtschafts-Landesrat Jochen Danninger das Online-Service von riz up, der Gründeragentur des Landes Niederösterreich.

„riz up vermittelt jährlich in beinahe 150 Seminaren Business Know-how für alle GründerInnen und JungunternehmerInnen in ganz Niederösterreich. Um die persönliche Fortbildung auch nach dem Seminar zu unterstützen, haben wir die riz up DIGITHEK geschaffen -ein kostenloses Online-Angebot, das per Jahresbeginn 2021 nun fast 200 Videos anbietet. Dabei werden wirtschaftliche Inhalte und Begriffe genauso erklärt, wie man „Step für Step-Anleitungen“, wie zum Beispiel für einen eigenen Webshop, in der DIGITHEK findet.“ informiert riz up Geschäftsführerin Petra Patzelt.

Die Inhalte der Videos befassen sich dabei mit allen Bereichen des unternehmerischen „Alltags“ - von A wie Ausgaben bis Z wie Zielgruppe. Viele der Videos sind „Snap-Clips“, die in max. 60 Sekunden einen wichtigen Begriff erklären, einige bieten kompakt in 15 bis 25 Minuten Informationen, wie zum Beispiel zu „Marketing“ oder „Gründen“. Den Großteil der Videos haben riz up Beraterinnen und Berater gemacht, spezielle Inhalte wurden mit externen niederösterreichischen ExpertInnen umgesetzt.

Die riz up DIGITHEK steht allen niederösterreichischen (Jung-)UnternehmerInnen kostenlos zur Verfügung:

www.riz-up.at/digithek

Weitere Informationen: riz up Niederösterreichs Gründeragentur GmbH, Manuela Hofer, Telefon 0676/883 261 106, E-Mail hofer @ riz-up.at, www.riz-up.at bzw. Büro LR Danninger, Mag. Andreas Csar, Telefon 02742/9005-12253, E-Mail andreas.csar @ noel.gv.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse