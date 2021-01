Mit Zettel vor der Wohnungstür abgestellt: 1 Kaninchen und 2 Meerschweinchen als Weihnachtsgeschenk getarnt gefunden

Wien (OTS/RK) - Eine Anrainerin fand am Tag vor Weihnachten einen Käfig mit einem Kaninchen und zwei Meerschweinchen vor ihrer Wohnungstür in Wien Simmering. Auf einem Zettel darauf zu lesen: „Frohe Weihnachten“.

Nachdem die Finderin nicht eruieren konnte, von wem die Tiere – getarnt als Weihnachtsgeschenk - ausgesetzt wurden, alarmierte sie das Fundservice für Haustiere der Stadt Wien. Daraufhin brachte die Tierrettung die zwei Nager und das Langohr ins TierQuarTier Wien, wo sie nun in Sicherheit sind. Sie werden hier bestens medizinisch versorgt und liebevoll betreut.

Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke

„Dieser Fall zeigt einmal mehr: Tiere sind keine Weihnachtsgeschenke!“ betont Tierschutz-Stadtrat Jürgen Czernohorszky. „Eine Anschaffung sollte gut überlegt sein!“

„Ein oder sogar mehrere Tiere bei sich aufzunehmen, muss gut durchdacht, langfristig geplant und immer mit allen Beteiligten abgesprochen sein! Diese Tiere wie unerwünschte Ware weiter zu ‚verschenken‘, ist verantwortungslos und wird wie so oft am Rücken der hilflosen Geschöpfe ausgetragen, so Thomas Benda, Betriebsleiter des TierQuarTiers Wien.

Das TierQuarTier Wien – Tierschutz auf modernster Ebene

Das TierQuarTier Wien ist eines der modernsten Tierheime Europas – es entspricht den höchsten Standards einer zeitgemäßen Tierbetreuung und definiert Tierschutz in Wien auf ganz neuer Ebene. Alle Tiere werden während ihres Aufenthaltes bestens medizinisch versorgt, professionell gepflegt und betreut, während sie auf ihr neues, artgerechtes Zuhause warten.

