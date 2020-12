IWBI, SandSi geben Partnerschaft zur Verbesserung von Gesundheit und Sicherheit in der globalen Sportindustrie bekannt

New York (ots/PRNewswire) - International WELL Building Institute kooperiert mit Sport and Sustainability International, um COVID-19-Ressourcen für SandSi-Mitglieder auf der ganzen Welt bereitzustellen

Das International WELL Building Institute (IWBI) und Sport and Sustainability International (SandSi), die weltweit größte Organisation für Sport und Nachhaltigkeit, haben heute den Abschluss einer gemeinsamen strategischen Partnerschaft bekannt gegeben, um die Bedeutung von Gesundheit, Wellness und Sicherheit innerhalb der globalen Sportindustrie mehr ins Bewusstsein zu rücken.

Das International WELL Building Institute folgt damit der National Basketball Association und Major League Soccer sowie internationalen Sportföderationen wie der Fédération Internationale de l'Automobile und der Fédération Internationale de Volleyball, Formula-E Racing, und anderen Mitgliedern aus über 40 Nationen, die das Ziel von Sport and Sustainability International verfolgen, Nachhaltigkeit im und durch Sport zu beschleunigen.

"Seit dem Zweiten Weltkrieg war die Sportindustrie nicht mehr mit einer solchen Bedrohung für ihre finanzielle Lebensfähigkeit und ihren Betrieb konfrontiert", sagte Allen Hershkowitz, PhD, Environmental Science Advisor beim International WELL Building Institute und bei den New York Yankees, sowie Vorsitzender und Gründungsdirektor von Sport and Sustainability International. "Genau wie damals, müssen sich jetzt alle Sportorganisationen zusammenschließen, um einen gemeinsamen Feind zu bekämpfen. Diesmal ist der Feind ein tödlicher Virus, der fast 2 Millionen Menschen getötet hat, und die Waffe, die wir haben, um ihn zu besiegen, ist eine verstärkte Konzentration auf Gesundheits- und Sicherheitsprotokolle. Eine unabhängige, wissenschaftlich fundierte Überprüfung dieser Arbeit ist unerlässlich und sollte generell an allen Sportstätten eingeführt werden."

Das WELL Health-Safety Rating ist das weltweit führende evidenzbasierte, von Dritten geprüfte Rating für alle Gebäudetypen. Es konzentriert sich ganzheitlich auf Betriebsrichtlinien, Wartungsprotokolle, Notfallpläne und die Schulung von Betroffenen. Ikonische Gebäude wie das Empire State Building und der Taipei 101 Tower, eine beträchtliche Anzahl von Profistadien, darunter das Yankee Stadium, das AT&T Stadium und das Prudential Center, alle öffentlichen Schulen in Fairfax County, Va., und Portfolios großer globaler Unternehmen wie JPMorgan Chase, Uber, Aimbridge Hospitality, Loews Hotels und USAA nutzen das WELL Health-Safety Rating, um Besuchern, Mitarbeitern und Kunden ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln und den Betrieb wieder zu ermöglichen.

"Ich freue mich, dass SandSI und IWBI ihre Kräfte bündeln, um alle Sportorganisationen dazu zu animieren, die bestmöglichen Protokolle zu implementieren und Beteiligten eine Anleitung zur aktiven Bekämpfung von COVID-19 mithilfe des WELL Health-Safety Rating zu geben", sagte Julia Palle, President von Sports and Sustainability International. Diese Krise hat uns gelehrt, dass die Gesundheit des Planeten und der Menschen und die wirtschaftliche Gesundheit miteinander verflochten sind. Wir können sie nur durch koordiniertes und kollaboratives Handeln überwinden. Wir fühlen uns geehrt, dass IWBI unsere Bemühungen gegen COVID-19 in der Sportindustrie unterstützt."

Informationen zum International WELL Building Institute

Das International WELL Building Institute (IWBI) ist führend in der globalen Bewegung zur Umgestaltung unserer Gebäude, Gemeinschaften und Unternehmen, um Menschen dabei zu helfen, sich optimal zu entwickeln. WELL v2 ist die neueste Version des beliebten WELL-Gebäudestandards (WELL), und der WELL Community Standard Pilot ist ein Bewertungssystem auf örtlicher Ebene, das einen neuen globalen Maßstab für gesunde Dörfer und Städte setzt. Das WELL Health-Safety Rating ist ein evidenzbasiertes, von Dritten verifiziertes Rating, das durch Aufstellung von betrieblichen Richtlinien, Wartungsprotokollen, Notfallplänen und der Schulung von Stakeholdern Unternehmen dabei hilft, ihre Arbeit wieder aufzunehmen. IIWBI mobilisiert die Wellness-Gemeinschaft durch die Verwaltung des WELL AP-Zertifikats, die Verfolgung einschlägiger Forschung, die Ausarbeitung von Ressourcen zur Weiterbildung und das Eintreten für eine Politik, die Gesundheit und Wellness überall fördert. Weitere Informationen über WELL finden Sie hier

International WELL Building Institute, IWBI, der WELL Building Standard, WELL v2, WELL Certified, WELL AP, WELL Portfolio, WELL Portfolio Score, The WELL Conference, We Are WELL, der WELL Community Standard, WELL Health-Safety Rating, WELL Health-Safety Rated, WELL Workforce, WELL und andere sowie die zugehörigen Logos sind Marken oder Zertifizierungszeichen des International WELL Building Institute pbc in den Vereinigten Staaten und anderen Ländern.

Informationen zu Sport and Sustainability International

Sport and Sustainability International (SandSI) ist eine internationale gemeinnützige Organisation, die sich dafür einsetzt, dass Nachhaltigkeit in der gesamten globalen Sportindustrie zu einem wichtigen Geschäftsprinzip wird, das der Gesundheit des Planeten und allen Gemeinschaften, in denen Sport getrieben wird, zugutekommt. SandSI stützt sich auf die Expertise und den Einfluss von Nachhaltigkeitsexperten, Partnern aus der Sportindustrie und Mitgliedern in mehr als vierzig Ländern und nutzt den kulturellen und marktwirtschaftlichen Einfluss des Sports, um gesunde, nachhaltige und gerechte Gemeinschaften in Übereinstimmung mit den Zielen für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu fördern.

