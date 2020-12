„Sport am Sonntag“ live aus Innsbruck mit Dreiviertel-Bilanz der Vierschanzentournee

Am 3. Jänner ab 18.00 Uhr in ORF 1

Wien (OTS) - Boris Kastner-Jirka präsentiert „Sport am Sonntag“ am 3. Jänner 2021 um 18.00 Uhr in ORF 1 live aus Innsbruck mit folgenden Themen:

Skispringen: Dreiviertel-Bilanz der Vierschanzentournee

Skispringen: Shooting-Star Sara Marita Kramer im Live-Gespräch

Rallye: Matthias Walkner beim Abenteuer Dakar

Bob: Österreichs Top-Pilotin Katrin Beierl zu Gast

Ski alpin: Start ins Jahr 2021 in Zagreb

