FPÖ – Hofer zu Regierungsplan: Kommt nach der Test- auch die Impfpflicht?

Zwangsmaßnahmen der Bundesregierung inakzeptabel – FPÖ-Chef wirft schwarz-grüner Regierung Wortbruch vor

Wien (OTS) - „Trotz gegenteiliger Beteuerungen der Bundesregierung wird die Corona-Testpflicht in Österreich jetzt Realität. Von einer Testpflicht ist es nicht mehr weit zu einer Impfpflicht. Die FPÖ wird hier massiven Widerstand leisten“, so FPÖ-Bundesparteiobmann NAbg. Norbert Hofer in Bezug auf aktuelle Medienberichte, wonach in Gebieten, deren Sieben-Tage-Inzidenz den Wert von 150 überschreitet, Massentests zwingend vorgeschrieben werden.

Hofer wirft der Regierung eine massive Verunsicherung der Bevölkerung vor. „Der ständige Wortbruch von Kurz, Kogler, Anschober und Nehammer führt dazu, dass weite Teile der Bevölkerung die Maßnahmen verständlicherweise nicht mehr mittragen – verantwortlich dafür ist die Hü-Hott-Politik der Regierung.“

„Die Freiheitsrechte der Österreicher müssen geschützt und verteidigt werden. Daher sind jegliche Zwangsmaßnahmen bei Tests oder Impfungen abzulehnen“, so der FPÖ-Chef.

Rückfragen & Kontakt:

Freiheitlicher Parlamentsklub

01/ 40 110 - 7012

presse-parlamentsklub @ fpoe.at

http://www.fpoe-parlamentsklub.at

http://www.fpoe.at