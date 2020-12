CLEEN Energy weiter auf Wachstumskurs: Branchenexperte Roland Gstöttner übernimmt die Projektleitung

Haag (OTS) - Die CLEEN Energy AG verstärkt das Team: Als neuer Leiter der Realisierung wird Roland Gstöttner (50) federführend die operative Umsetzung des stark gewachsenen Projektgeschäftes verantworten. Roland Gstöttner verfügt über viele Jahre Branchenerfahrung, auch auf dem Gebiet des Energie-Contractings. Zuletzt war Gstöttner geschäftsführender Gesellschafter der Green Energy Projects GmbH, die 2019 erfolgreich in die CCE-Gruppe integriert wurde.

Das Contracting-Modell ist ein großer Wachstumstreiber für CLEEN Energy. Hierbei wird die Energie-Lösung ohne Investitionskosten für den Kunden implementiert und der Kunde profitiert vom ersten Tag von der erzielten Kosteneinsparung. Zusätzlich wird die gesamte Anlage während der Vertragslaufzeit von CLEEN Energy gewartet und serviciert. Das Modell ist auch ein wesentlicher Baustein für die Energiewende, das ab 2021 zusätzlich vom Gesetzgeber mit Haftungszusagen für Finanzierungsgeber gefördert wird.

„Mit Roland Gstöttner stößt ein versierter Experte auf diesem Gebiet zu uns. Wir haben mit ihm die perfekte Besetzung für die Umsetzung unseres stark gewachsenen Contracting-Geschäfts gefunden“, so CEO Lukas Scherzenlehner.

CLEEN Energy ist insgesamt auf einem deutlichen Wachstumskurs: Für 2020 wird von einem Umsatzplus von 60% ausgegangen, für 2021 wird aufgrund des bereits jetzt hohen Auftragsbestands mit Aufträgen im Wert von mehr als 10 Mio. Euro gerechnet. Dieses Wachstum wird auch in der personellen Entwicklung deutlich: Neben Roland Gstöttner werden ab Anfang 2021 auch vier weitere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Bereichen Projektmanagement, Elektrotechnik und Controlling die CLEEN Energy verstärken.

Darüber hinaus ermöglicht das massiv gestiegene Projektvolumen ein weiteres Personalwachstum. Derzeit sind offene Stellen für ElektrotechnikerInnen, MonteurInnen und ProjektleiterInnen zu besetzen.

Über CLEEN Energy

Die CLEEN Energy AG mit Sitz in Haag (Niederösterreich) ist der führende Full-Service-Anbieter für nachhaltige und saubere Energieeffizienzlösungen in Österreich. Mit dem breiten Leistungsportofolio in den Bereichen Photovoltaik, LED, Wärmepumpen, Stromspeicher und Elektromobilität haben Kunden den Vorteil, individuelle Energiekonzepte aus einer Hand erstellen und umsetzen zu lassen. Die Kompetenz der CLEEN Energy AG deckt den gesamten Prozess ab: von der Konzepterstellung, über die Planung, die Finanzierung und die Förderanträge bis hin zur Montage und Wartung. Mit den innovativen Finanzierungsmodellen, die kundenseitig investitionsfreie Umrüstungen ermöglichen, ist die CLEEN Energy ein wesentlicher Facilitator für die Energiewende in Österreich.

