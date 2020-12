Neuer Auftritt: Merkur Versicherung holt den Menschen in die Marke

Graz (OTS) - Heute hat der Vorstand der Merkur Versicherung den überarbeiteten Markenauftritt mit neuem Logo am Merkur Campus in Graz enthüllt. Damit setzt das Unternehmen ein starkes Statement zum Wunder Mensch und betont die 222-jährige Identität. Mit klaren Farben, Dynamik im Logo und dem Menschen im Mittelpunkt.

Zum Jahreswechsel unterstreicht der traditionsreichste Versicherer Österreichs, die in Graz sitzende Merkur Versicherung, mit neuem Markenauftritt seine Grundwerte und stellt die DNA, die seit 1798 das Wesen der Merkur ausmacht, erlebbar in den Mittelpunkt: Das Wunder Mensch und dessen Bedürfnisse rücken damit dorthin, wo sie seit Anbeginn hingehören. „Wir erfinden uns nicht neu, vielmehr machen wir jetzt sichtbar, was unsere Wurzeln sind“, so Ingo Hofmann, CEO der Merkur Versicherung. „ Unser Wesen und somit unsere Stärke, die aus 222 Jahren Gründungsgeschichte zusammenfließen, werden nun im neuen Auftritt greifbarer und konkreter als je zuvor .“

Neues Corporate Design, akzentuiertes Logo, klare Farben

Passend zur Unternehmenskultur, die darauf abzielt, im Team zu denken, agil zu arbeiten, bereichsübergreifend transparent zu kommunizieren, wurde der Markenauftritt zeitgemäß weiterentwickelt. Mit dem neu akzentuierten Logo, klaren Farben und einem Menschen, der sich dynamisch auf die Wort-Bildmarke zubewegt, betont die Merkur Versicherung ihre eigenen Stärken.

„ Wir entfalten visuell, was wir in unseren Werten ausdrücken, was wir unseren Kunden wie auch Mitarbeitern in die Hände legen: Freiheit und Selbstbestimmung. Mit dem neuen Auftritt betonen wir unsere 222-jährige Identität und setzen ein starkes Zeichen für die Zukunft, das ohne unsere Traditionsgeschichte nicht denkbar wäre “, ergänzt Christian Kladiva, CFO der Merkur Versicherung.

„Weil ich das Wunder Mensch bin“



Die Farbenwelt der Merkur setzt sich künftig aus drei Grundtönen zusammen: einem neutralen Weiß, einem satten Grün sowie einem modernen Grau. Auch das Schriftbild fügt sich in die Erzählung: Mit einer Typografie, die für schlichte Eleganz und zeitgemäße Prägnanz steht. Die Haltung zum Wunder Mensch, die in der solidarischen Grundeinstellung der Versicherung begründet ist, zieht sich wie ein roter Faden durch den gesamten Marktauftritt. Dafür wechselt die Merkur die Perspektive, dafür wird der Markenclaim so vielfältig wie das Leben selbst: „Weil ich das Wunder Mensch bin.“

Helmut Schleich, CSO der Merkur Versicherung: „ Als wir als neues Vorstandstrio Anfang des Jahres 2020 zusammenkamen, war uns klar: Wir setzen ein Statement für das Wunder Mensch. Weil der Mensch für uns als Merkur Versicherung immer zentral war, weil er unsere DNA seit 1798 ausmacht, schreiben wir diese Geschichte fort. Und machen sichtbarer, was im Mittelpunkt unseres Denkens und unseres Handelns steht: der Mensch und dessen Absicherung, nicht wir als Unternehmen .“

Für die kreative Umsetzung der Leitidee und des neuen Markenauftritts zeichnet die Wiener Agentur Arts & Crafts rund um die Geschäftsführer Tom Krutt und Gerd Haselsteiner verantwortlich. Ab 2. Jänner 2021 ist die Merkur Versicherung mit neuem Gesicht in Print- wie auch Onlinemedien sowie mit TV-Spot präsent.



