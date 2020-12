Corona – Kucher: „Regierung darf Corona-Impfaktion nicht durch Fehler, schlechte Vorbereitung und mangelhafte Information gefährden“

Gesundheitsministerium weiß nicht, wie viele Menschen bereits geimpft sind – Impf-Infos erst nach massivem Druck der SPÖ auf oesterreich.gv.at

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher sieht bei den Regierungsmaßnahmen rund um die Corona-Impfaktion starken Verbesserungsbedarf. „Die Corona-Schutzimpfung ist eine enorme Chance auf dem Weg in Richtung Freiheit und Normalität, die von der Regierung nicht verspielt werden darf. Leider gibt die Regierung aber auch hier momentan kein gutes Bild ab. So berichtet die Tageszeitung ‚Heute‘, dass die türkis-grüne Regierung aktuell gar nicht weiß, wie viele Menschen in Österreich geimpft sind. Das muss sich schnell ändern, denn es braucht hier eine klare Datengrundlage und kein Stochern im Nebel“, so Kucher, der auch Defizite der Regierung bei Information und Aufklärung über die Impfung ortet. „Die SPÖ hat gestern aufgedeckt, dass die Regierung zwar in TV-Spots Informationen zur Impfung auf oesterreich.gv.at verspricht, dort aber kein Wort über die Corona-Impfung zu finden war. Erst nach massivem Druck der SPÖ gibt es jetzt wenigstens ein paar Infos zur Corona-Impfung auf oesterreich.gv.at. Das ist ein erster Schritt, dem viele weitere folgen müssen, um ehrliche, transparente und umfassende Information sicherzustellen.“ Für den SPÖ-Gesundheitssprecher ist klar: „Die Pannenserie und das türkis-grüne Dilettieren müssen ein Ende haben. Die Regierung darf die so wichtige Corona-Impfaktion nicht durch schlechte Vorbereitung, Fehler und mangelhafte Information gefährden“, so Kucher heute, Mittwoch, gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. **** (Schluss) mb/lp

