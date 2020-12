„Bewusst gesund – Das Magazin“: Lichtschutz – mit UV-Strahlung gegen Viren

Lichtschutz – mit UV-Strahlung gegen Viren

Ohne die Sonnenstrahlung wäre ein Leben auf dem Planeten Erde nicht möglich. UV-Strahlung ist für lebende Organismen wichtig und gefährlich zugleich. Gerade Viren sind gegen Sonnenlicht und UV-Lampen besonders empfindlich. Während im Sommer die natürlichen UV-Strahlen 90 Prozent aller Viren in der Luft innerhalb von 30 bis 100 Minuten inaktivieren, ist im Winter die Kraft der Sonne zu schwach. Doch Desinfektion mit künstlichem UV-C-Licht ist eine technische Möglichkeit, die Viruskonzentration und damit das Ansteckungsrisiko zu reduzieren. Gestaltung: Christian Kugler.

Positiv gestimmt ins neue Jahr

Nach der ungewöhnlich schweren Zeit des Corona-Jahres sehnen sich viele Menschen nach einem Neustart und einem damit verbundenen besseren Jahr. Doch der Schrecken der vergangenen Monate und die Ungewissheit, wie es weitergeht, stecken vielen Menschen noch in den Knochen. Wie es trotzdem möglich ist, das alte Jahr positiv gestimmt zu verabschieden, um voller Zuversicht ins Jahr 2021 zu starten, verrät die Psychotherapeutin Teresa Hauck-Mulaibisevic.

Schmerzfrei – Übungen bei Hüftarthrose

Eine Coxarthrose ist eine degenerative Erkrankung des Hüftgelenks, bei der sich das Hüftgelenk zunehmend abnützt. In Europa ist ungefähr jede fünfte Person von einer Hüftarthrose betroffen, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein kann. Im Frühstadium verursacht sie meist keine Beschwerden. In einem fortgeschrittenen Stadium treten jedoch zunehmend Schmerzen und Einschränkungen der Beweglichkeit auf. Da eine Hüftgelenksarthrose nicht heilbar ist, zielt die Behandlung darauf ab, den Abbauprozess des Knorpels zu verlangsamen und bestenfalls zu stoppen. Gestaltung: Denise Kracher.

Entlastung – einfache Rezepte nach üppigem Essen

Einen Tag lang ausschließlich Reis, Erdäpfel oder Gemüse essen – so sieht ein sogenannter Entlastungstag aus. Dieser eine Tag bedeutet Urlaub für den Stoffwechsel. Eine wirksame Methode, wenn man wie z. B. an den Weihnachtsfeiertagen üppig gegessen hat. Leichte und leicht verdauliche Lebensmittel bringen den Stoffwechsel wieder in Schwung und helfen dem Magen, eine Pause einzulegen. Gestaltung: Steffi Zupan.

Schlafposition und Gesundheit

Nicht nur Ernährung und Bewegung beeinflussen unseren Gesundheitszustand, sondern auch der Schlaf. Denn Schlafmangel und unregelmäßige Schlafzeiten beeinflussen u. a. die Psyche, lassen den Blutdruck steigen und stören den Hormonhaushalt. Eine Zuseherin wollte wissen, wie sich Bauch-, Rücken- oder Seitenlage während des Schlafens auf das Wohlbefinden auswirken. Diese Fragen beantwortet Univ.-Prof. Dr. Siegfried Meryn in „Bewusst gesund“.

