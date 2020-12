„Natur im Garten“ setzt sich seit 1999 für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich ein

LR Eichtinger: 424 NÖ Gemeinden sind Partner von „Natur im Garten“

St. Pölten (OTS/NLK) - Ging es vor 21 Jahren darum, Menschen zu einer ökologischen Gartengestaltung und -pflege zu motivieren, ist „Natur im Garten“ seither in den Schulen, in den Gemeinden, in der Wirtschaft mit den „Natur im Garten“ Partnerbetrieben, im Tourismus mit den „Natur im Garten“ Schaugärten, in Gesundheitseinrichtungen, im geförderten Wohnbau, beim Bundesheer und sogar im universitären Bereich mit der Kooperation mit der Donau Uni Krems und mittlerweile geografisch sehr weit über unsere Grenzen hinaus gewachsen. „Bei der Bewegung ,Natur im Garten‘ geht es um mehr als nur ums Garteln. Es ist ein Lebensgefühl, welches positive Emotionen weckt. Sei es beim Säen, beim Pflegen oder beim Ernten“, so Landesrat Martin Eichtinger:

„Mit der Kampagne ,Wir sind Natur im Garten‘ zeigen wir, dass sehr, sehr viele Niederösterreicherinnen und Niederösterreicher hinter dieser Bewegung stehen und welche Erinnerungen, Erfahrungen und schönen Momente sie mit ,Natur im Garten‘ verbinden.“

Mittlerweile wurden alleine in Niederösterreich über 17.000 „Natur im Garten“ Plaketten vergeben. 424 NÖ Gemeinden sind Partner von „Natur im Garten“. Dieser Erfolg ist der Kompetenz der Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, dem Engagement der Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertretern, den Schaugärtnerinnen und Schaugärtnern und der Verbundenheit der leidenschaftlichen Hobbygärtnerinnen und Hobbygärtnern sowie vielen mehr in diesem Land zu verdanken.

„Natur im Garten“ setzt sich seit 1999 für die Ökologisierung der Gärten und Grünräume in Niederösterreich sowie die Förderung der Biodiversität ein. Der Trend des ökologischen Gartelns erobert seither Europa. Mit September 2020 sind alle Bundesländer in Österreich Partner von „Natur im Garten“. DIE GARTEN TULLN – die „Natur im Garten“ Erlebniswelt – ist seit 2008 das blau-gelbe Aushängeschild in Europa und Magnet für Touristen und Erholungssuchende.

Nähere Informationen: Natur im Garten, DI Hans-Peter Pressler, Telefon 0676/848 790 737, E-Mail hans-peter.pressler @ naturimgarten.at, www.naturimgarten.at

Rückfragen & Kontakt:

Amt der Niederösterreichischen Landesregierung

Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit

Mag. Franz Klingenbrunner

02742/9005-13314

presse @ noel.gv.at

www.noe.gv.at/presse