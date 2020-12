Landwirtschaftskammerwahl in OÖ und Steiermark am 24.1.2021

Die Bürgerlisten Österreich unterstützen die Anliegen des UBV (unabhängige Bauernverband).

Linz/Graz (OTS) - Die Bürgerlisten Oberösterreich und Bürgerlisten Steiermark unterstützen die Anliegen der Bauernschaft. Die Kooperation funktioniert schon seit 2 Jahren auf Augenhöhe. "Es kennen das jetzt viele Bauern mit dem Einkommen, das weniger wurde. Sie kennen es aber auch mit der Enteignung. Es werden Rohre verlegt, Stromleitungen usw. Alle Bauern sollen um ein Bagatelle den Grund hergeben. Es fehlt der Dank und die Wertschätzung. Es ist eben nicht alles selbstverständlich." sagt der Obmann des UBV KR Karl Keplinger. "Wir Bürgerlisten setzen uns schon seit Jahren für ein besseres Weiterkommen der Bäuerinnen und Bauern ein. Bauern sein soll sich wieder lohnen. Es soll geschätzt werden, dass die Landwirtschaftspflege, die gute Ernährung und die angemessene Tierhaltung in der Hand unserer einheimischen Bauern liegt. Deswegen bitte wir Ihr Kreuzerl am 24.1. 2021 bei Liste 2 in OÖ und Liste 3 in der Steiermark dem UBV zu schenken." sagt der Obmann der Bürgerlisten Oberösterreich Dr. Martin Gollner

Wir wünschen allen ein gutes neues Jahr 2021.

