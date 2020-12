Rechenzentren für Unternehmen werden zu Autonomous Driving Networks

Aus einem IDC-Umfrage-Whitepaper, das von Huawei gesponsert wurde, geht hervor, dass 90 % der Unternehmen vollständig autonome Netzwerke betreiben.

Wien (OTS) - Wie im Bericht hervorgehoben, hilft das Netzwerk für autonome Fahrdatenzentren Unternehmen dabei, die Netzwerkarchitektur und den Betriebsmodus zu rekonstruieren und die Ausfallsicherheit und Kontinuität der Dienste zu verbessern. Der Bericht enthält auch einige Vorschläge, wie Unternehmen eine umfassende Automatisierung fördern und schrittweise erreichen können, unabhängig von ihrem aktuellen DCN-Automatisierungsgrad.

Der Wettlauf um Innovation hat jedenfalls längst begonnen. In der Cloud-Ära können ältere Rechenzentrumsnetzwerke, die nur Verbindungen und Bandbreite bereitstellen, die von Dienstanwendungen benötigt werden, die Anforderungen nicht erfüllen. Rechenzentrumsnetzwerke befinden sich an einem kritischen Wendepunkt für Veränderungen.

Um den Automatisierungsgrad, die Herausforderungen und die Chancen von Unternehmens-Rechenzentrumsnetzwerken besser zu verstehen, beauftragt Huawei IDC, den aktuellen Status von Rechenzentrumsnetzwerken von 205 Unternehmen in verschiedenen Branchen und mit unterschiedlichen Netzwerkskalen zu untersuchen und den Grad der Automatisierung von Rechenzentrumsnetzwerken zu definieren. und erkunden Sie die möglichen Möglichkeiten zur Implementierung einer vollständigen Automatisierung.

Anwendungen als Lebensader eines Unternehmens

Heutzutage sind Anwendungen und Service-Systeme zur Lebensader von Unternehmen geworden, und es entstehen ständig neue Anwendungsanforderungen und Service-Änderungen. Insbesondere das Aufkommen des Cloud-Betriebsmodus und der Cloud-nativen Anwendungsarchitektur stellt Unternehmen in Rechenzentrumsnetzwerken vor beispiellose Herausforderungen. Rechenzentrumsnetzwerke müssen Skalierbarkeit und hohe Leistung realisieren und durch umfassende Automatisierung eine höhere Flexibilität und Flexibilität erreichen.

"Unternehmen erkennen zunehmend den Wert der Automatisierung von Rechenzentrumsnetzwerken, einschließlich ihrer Fähigkeit, die Ausfallsicherheit und Kontinuität von Diensten zu erhöhen, da das Rechenzentrumsnetzwerk das digitale Nervensystem zur Unterstützung von Anwendungen und Dienstsystemen bereitstellt", so Brad Casemore, Research Vice President, Datacenter bei IDC Netzwerke.

IDC bat die Befragten, herauszufinden, was ihren Bedarf an Netzwerkautomatisierung für Rechenzentren antreibt. Ganz oben auf der Liste stand die Kontinuität und Ausfallsicherheit von Anwendungen und Unternehmen (zwischen Rechenzentren/Clouds), die von etwa 45% der Befragten angegeben wurde. IDC ist der Ansicht, dass dieses Ergebnis durch die COVID-19-Pandemie verstärkt wurde, die Unternehmen dazu veranlasst hat, der Widerstandsfähigkeit und Kontinuität von Unternehmen Priorität einzuräumen, da sie sich darauf konzentrieren, das digitale Licht während einer unvorhergesehenen Krise eingeschaltet zu halten.

Laut den Umfrageergebnissen gaben etwa 48% an, automatisierte Management-Tools wie Ansible, Puppet, Chef, Salt und Terraform zu verwenden. Inzwischen gaben 19% an, Befehlszeilen / SNMP zu verwenden. Nur 6,3% der Befragten gaben an, "ein auf Absichten basierendes Netzwerk, ein autonomes Fahrnetz oder ein anderes selbstfahrendes Netzwerk" zu verwenden.

Aus Sicht der Branche führen jedoch alle befragten Branchenkunden eine Netzwerkautomatisierung für Rechenzentren durch oder haben dies geplant. Nur 40% der Regierungskunden haben die Automatisierung von Rechenzentrumsnetzwerken bereitgestellt oder implementieren diese, was hinter anderen Branchen zurückbleibt.

In Bezug auf die Größe werden Unternehmen mit drei oder mehr Rechenzentren den Weg zur Netzwerkautomatisierung weiter vorantreiben. 72,5% der Befragten gaben an, Netzwerkautomatisierung bereitgestellt zu haben oder bereitzustellen.

IDC fragte die Befragten, ob ein "vollständig autonomes (fahrendes) Rechenzentrumsnetzwerk ein Ziel für ihre Organisationen sei". Fast 91% gaben an, dass dies ein Ziel in mehr als zwei Jahren ist, und 9,3% der Befragten gaben an, keine Pläne für ein vollständig autonomes Rechenzentrumsnetzwerk zu haben.

Der Weg zur vollständigen Netzwerkautomatisierung

IDC und Huawei haben den Netzwerkindex für Rechenzentren entwickelt, um Unternehmen bei der Bestimmung der Automatisierungsphase und der Erreichung einer vollständigen Netzwerkautomatisierung zu unterstützen. In fünf Automatisierungsstufen deckt dieser Index jede Phase von der Nichtautomatisierung bis zur vollständigen Automatisierung ab.

Stufe 1: Diese Stufe umfasst hauptsächlich manuelle Operationen und Verwaltung während des gesamten Netzwerklebenszyklus, wobei einige werkzeuggestützte Analysen und Entscheidungen über CLI auf Netzwerkgeräten implementiert werden.

Stufe 2: In einigen Szenarien wird eine teilweise Automatisierung eingesetzt, obwohl Standardtools, die die Definition und Analyse von Richtlinien beeinflussen, die Entscheidungsfindung und Durchsetzung manuell bleiben.

Stufe 3: Die bedingte Automatisierung wird eingesetzt, wobei das System Empfehlungen und Vorschriften bereitstellt, die manuell implementiert werden.

Stufe 4: Das Netzwerk ist weitgehend automatisiert und hoch autonom. Die deklarative (absichtsbasierte) Richtlinie wird dynamisch im geschlossenen Regelkreis implementiert. Der Bediener erhält jedoch häufig ereignisbasierte Warnungen und entscheidet, ob automatisierte Empfehlungen und Vorschriften akzeptiert und zugelassen werden sollen.

Stufe 5: Das Netzwerk ist während des gesamten Lebenszyklus vollautomatisiert und selbstfahrend. Es kann Richtlinien anwenden sowie Ereignisse beheben und beheben. Die Betreiber vertrauen darauf, dass das Netzwerk funktionieren und sich an nahezu jedes bekannte Szenario anpassen kann.

Der Index bietet auch einen Messstandard für die autonome Fahrstufe des Rechenzentrumsnetzwerks basierend auf den Anforderungen des Netzwerklebenszyklus. (Einzelheiten zum Messstandard finden Sie im vollständigen Bericht dieses Index.)

IDC ist der Ansicht, dass es einen gangbaren Weg gibt, unabhängig davon, wo sich eine Organisation derzeit im Index befindet. IDC bietet Unternehmen Anleitungen, um die Indexleiter unter folgenden Gesichtspunkten zu erklimmen: Bewertung des Technologiebedarfs, Bewertung der Fähigkeiten, Berücksichtigung der Organisationsstruktur und der Betriebsmodelle sowie Nutzung der Unterstützung durch vertrauenswürdige Anbieter und Dritte.

Huawei CloudFabric

Die Huawei CloudFabric-Lösung ist die erste Lösung der Branche, die autonomes L3-Fahren ermöglicht. Huawei CloudFabric integriert KI-Technologie mit maschinellem Lernen, um ein autonomes Fahrmanagement- und Steuerungssystem bereitzustellen. Das System deckt den gesamten Lebenszyklus von der automatischen Bereitstellung von Diensten bis zur intelligenten Selbstheilung und Selbstoptimierung des Netzwerks ab.

Leon Wang, Präsident der Huawei Data Center Network Domain erklärt dazu: "Wir schätzen die Umfrage und Forschung von IDC sehr. Die Veröffentlichung des Rechenzentrums-Netzwerkindex ist sehr wichtig und weist auf die Richtung für die Entwicklung der gesamten Branche hin. Obwohl Daten Center-Netzwerke verschiedener Unternehmen haben unterschiedliche autonome Fahrniveaus. Kunden in verschiedenen Branchen setzen aktiv auf Automatisierung, um Service-Agilität und Zuverlässigkeit zu erreichen und gleichzeitig OPEX und CAPEX zu reduzieren. Huawei wird weiterhin in Technologien, Anwendungen und Ökosysteme investieren und das Rechenzentrumsnetzwerk kontinuierlich verbessern Huawei wird Unternehmen dabei helfen, autonome Netzwerksysteme aufzubauen und die digitale Transformation zu beschleunigen."

Huawei Technologies (http://www.huawei.com) ist führender Hersteller von Telekommunikationslösungen. Die Produkte und Lösungen des Unternehmens werden in über 170 Ländern eingesetzt und von 45 der 50 größten Netzbetreiber weltweit sowie von einem Drittel der Weltbevölkerung genutzt. Huawei verfügt über eine umfassende Expertise in Festnetz-, Mobilfunk- und IP-Technologien. Das Portfolio des Unternehmens umfasst mobile Produkte, Produkte für Vermittlungstechnik, Netzwerkprodukte, Software-Anwendungen sowie Endgeräte. Huawei erzielte 2019 einen geschätzten Umsatz von 120,9 Milliarden US-Dollar. Damit wurde ein Plus von mehr als 20 Prozent gegenüber dem Vorjahr erreicht. Huawei beschäftigt rund 194.000 Mitarbeiter/innen weltweit, von denen mehr als 45 Prozent im Bereich Forschung und Entwicklung tätig sind. Seit 2007 ist Huawei in Österreich mit einem Standort in Wien vertreten und beschäftigt in Österreich rund 120 Mitarbeiter/innen.

www.huawei.com



Rückfragen & Kontakt:

Alexander Wolschann

Unternehmenssprecher/ company spokesman

+43-664-1463045

a.wolschann @ huawei.com

https://e.huawei.com/at/about/huawei-enterprise