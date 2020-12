Mytheresa reicht Registrierungserklärung bei der SEC für geplantes Börsendebüt ein

München (ots/PRNewswire) - MYT Netherlands Parent B.V., die Muttergesellschaft der Mytheresa Group GmbH, hat heute bekannt gegeben, dass sie bei der US-Börsenaufsichtsbehörde ("SEC") eine öffentliche Registrierungserklärung auf Formblatt F-1 hinsichtlich des geplanten Börsendebüts der Hinterlegungsscheine American Depositary Shares, die ihre Stammaktien repräsentieren, eingereicht hat.

Die Anzahl der angebotenen American Depositary Shares und die Preisspanne für das geplante Börsendebüt wurden bisher noch nicht festgelegt.

Morgan Stanley & Co. LLC und J.P. Morgan Securities LLC fungieren als Lead Book-Running Manager und Vertreter der Konsortialbanken für den geplanten Börsengang. Credit Suisse Securities (USA) LLC und UBS Investment Bank agieren als Book-Running-Manager für den geplanten Börsengang. Jefferies Group LLC agiert als Co-Manager und Cowen Inc. agiert als passiver Bookrunner für den geplanten Börsengang.

Der geplante Börsengang wird nur mittels eines Prospekts durchgeführt. Kopien des vorläufigen Prospekts für den Börsengang sind erhältlich unter: Morgan Stanley & Co. LLC, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, New York 10014, Attn: Prospectus Department oder J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, New York 11717 Telefon: 866-803-9204 E-Mail: prospectuseq_fi @ jpmorganchase.com.

Eine Registrierungserklärung für diese Wertpapiere wurde auf dem Formblatt F-1 bei der SEC eingereicht, ist aber noch nicht in Kraft getreten. Diese Wertpapiere dürfen vor Inkrafttreten der Registrierungserklärung weder verkauft werden, noch dürfen Kaufangebote angenommen werden.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dieser Wertpapiere dar. Die Wertpapiere dürfen nicht in einem Staat oder einer Gerichtsbarkeit verkauft werden, in dem/der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den örtlichen Wertpapiergesetzen ungesetzlich wäre.

