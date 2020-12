FPÖ-Darmann fordert nach Erdbeben-Serie in Kroatien erneut sofortige Schließung des AKW Krško

FPÖ seit jeher für Stilllegung der tickenden Zeitbombe Krško – Petition gegen AKW Krško und für Ausstieg aus der Atomkraft

Klagenfurt (OTS) - Nach mehreren schweren Erdbeben in Kroatien, welche heute auch in weiten Teilen Österreichs deutlich zu spüren waren, unterstreicht der Kärntner FPÖ-Landesparteichef Klubobmann Gernot Darmann seine langjährige Forderung nach einer Schließung des Hochrisiko-Atomkraftwerkes Krško durch die EU. „Was muss noch alles passieren, bis die Verantwortlichen in Slowenien und Kroatien aufwachen. Das völlig veraltete AKW Krško liegt in einem Erdbebengebiet und ist daher eine tickende Zeitbombe! Zusätzlich soll jetzt in der Nähe auch noch ein Atommülllager errichtet werden. Jederzeit kann ein Erdbeben derart ausarten, dass dieses AKW hochgeht und damit die Zukunft Österreichs und Mitteleuropas zerstört wird“, betont Darmann. 2019 hat die FPÖ Kärnten gemeinsam mit der FPÖ Steiermark auch eine Petition gegen das slowenische AKW Krško gestartet, in welcher ein Ausbaustopp und die Schließung des Atomkraftwerkes gefordert wird.

„Wenn wir nun hören, dass das Atomkraftwerk aus Sicherheitsgründen nach den Erdbeben abgeschaltet wurde ist das ungefähr so, wie wenn jemand glaubt, dass das Anlegen des Sicherheitsgurtes auch nach einem Autounfall noch hilft! Das Einzige, was hier hilft, ist die Stilllegung des AKW Krško und die Forcierung erneuerbarer Energieformen in Slowenien. Hier muss die EU endlich aufwachen, die bisher die Atomkraft sogar noch unterstützt. Ich fordere auch die ÖVP-Grüne-Bundesregierung auf, konkrete Schritte gegen den Weiterbetrieb des Atomkraftwerkes zu setzen, anstatt sich auf wohlmeinende Appelle an Slowenien zu beschränken und abzuwarten, bis etwas passiert“, erklärt FPÖ-Landesparteichef Darmann.

