Corona – Kucher: „Auch bei Info-Kampagne zum Thema Impfen liefert Regierung wieder Pleiten-, Pech- und Pannenshow“

In TV-Spot verspricht Regierung mehr Infos auf oesterreich.gv.at, aber dort herrscht zum Thema Impfen gähnende Leere - Regierung darf Chance nicht verspielen

Wien (OTS/SK) - SPÖ-Gesundheitssprecher Philip Kucher hat heute, Dienstag, scharfe Kritik an der mehr als holprig gestarteten Info-Kampagne der türkis-grünen Regierung in Sachen Corona-Impfung geübt. „Die Regierung setzt ihre Pleiten-, Pech- und Pannenshow, die wir auch schon bei den Massentests erleben mussten, leider auch beim so wichtigen Thema Impfen fort. Wieder sind der Regierung Eigen-PR und Ankündigungen wichtiger als solide Sacharbeit. Denn die Regierung verspricht in ihrem TV-Spot zwar, dass ‚alle Informationen‘ zur Impfung auf oesterreich.gv.at zu finden sind, dort herrscht aber bis heute gähnende Leere. Und auch auf gesundheit.gv.at, dem Gesundheitsportal der Regierung, gibt es noch immer keine Information zur Impfung“, betonte Kucher gegenüber dem SPÖ-Pressedienst. ****

Für den SPÖ-Gesundheitssprecher ist klar: „Die Impfung ist eine große Chance für Österreich im Kampf gegen Corona, die die Regierung nicht verspielen darf. Die größte Impfaktion in Österreich muss reibungslos funktionieren und darf nicht durch Pannen und dilettantische Vorbereitung seitens der türkis-grünen Regierung gefährdet werden. Die Bevölkerung hat ein Recht auf umfassende, ehrliche und transparente Information – die Regierung muss diese sicherstellen, statt wieder nur leere Ankündigungen zu machen“, so Kucher. (Schluss) mb/up



Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Bundesorganisation, Pressedienst, Löwelstraße 18, 1010 Wien

Tel.: 01/53427-275

https://www.spoe.at/impressum/