Austro-Snowboarderin Schöffmann bei „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“ am 2. Jänner in ORF 1

Neben weiteren Promis wie Nena, Günther Jauch, Olli Dittrich, Jens Weißflog oder Ulrich Wickert bei Kai Pflaume

Wien (OTS) - Wenn Kinder mit faszinierenden Talenten und Fähigkeiten gegen Promis antreten, um zu zeigen, wer außergewöhnliche Herausforderungen besser meistern kann, dann ist wieder Zeit für „Klein gegen Groß – Das unglaubliche Duell“. Am Samstag, dem 2. Jänner 2021, steht um 20.15 Uhr in ORF 1 die jüngste Ausgabe der von Kai Pflaume präsentierten ORF/ARD-Familienshow auf dem Programm. Ihren kleinen Herausforderern stellen sich in zehn spannenden Wettkämpfen: Pop-Ikone Nena, Journalist und Moderator Günther Jauch, sein Kollege Ulrich Wickert, Komiker und Musiker Olli Dittrich, die „Höhle der Löwen“-Investorinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams, weiters Eishockeyspieler Leon Draisaitl, Skisprung-Weltmeister Jens Weißflog, Österreichs Snowboard-Weltcupsiegerin Sabine Schöffmann und Profi-Einradfahrerin Rebekka Wiedener, die einer neunjährigen österreichischen Herausforderin gegenübertritt. Außerdem nimmt auch diesmal wieder Schauspieler Jürgen Vogel in der Kategorie „Klein gegen Vogel“ eine Challenge an.

Die zehn Duelle im Überblick:

Das Skipping-Duell

Anton (8) gegen Leon Draisaitl: Wer schafft mehr Kniehebesprünge? Anton aus Wettstetten ist auf dem Eis zu Hause. Seit seinem dritten Lebensjahr steht der Achtjährige auf Schlittschuhen. Eiskunstlauf? Weit gefehlt! Mit Rüstung, Helm und Schläger kämpft Anton mit seiner Eishockeymannschaft des ERC Ingolstadt um jedes Tor. Klar, dass der Nachwuchsspieler schon jetzt von einer großen Karriere auf dem Eis träumt.

Bei „Klein gegen Groß“ fordert Anton nicht nur eines seiner großen Vorbilder heraus, sondern auch den zurzeit wertvollsten Spieler der amerikanischen Profi-Eishockey-Liga: Leon Draisaitl. Wer von beiden beweist mehr Ausdauer und Durchhaltevermögen und kann das Skipping-Duell für sich entscheiden?

Das Schlagzeug-Duell: Damian (9) gegen Olli Dittrich – Wer erkennt mehr Songs nur anhand von Luft-Schlagzeugbewegungen?

Damian aus Cloppenburg ist quasi mit Drumsticks auf die Welt gekommen, seitdem trommelt der Neunjährige auf allem herum, was er unter die Finger bekommt. Sein Bühnendebüt gab der junge Drummer bereits mit sechs Jahren. Auch Damians Gegner Olli Dittrich trommelt als Schlagzeuger von „Texas Lightning“ mindestens genauso leidenschaftlich. Aber kennt sich der Komiker und Musiker so gut aus, dass er Songs allein an den Bewegungen eines Luft-Schlagzeugspielers erkennen kann? Oder steckt ihn Minidrummer Damian samt Sticks in die Tasche?

Das Kopfrechen-Duell: Mohamed (10) gegen Dagmar Wöhrl & Judith Williams – Wer kann besser Kopfrechnen?

Mohamed aus Hamburg ist ein echter Matheexperte, der von Zahlen nicht genug bekommen kann. Der Zehnjährige hat nicht nur hochrangige Plätze bei zwei internationalen Mathe-Wettbewerben erreicht, sondern kann im Kopf zwei Matheaufgaben gleichzeitig lösen. Im Duell fordert er die beiden „Höhle der Löwen“-Investorinnen Dagmar Wöhrl und Judith Williams heraus, die sich als erfolgreiche Unternehmerinnen bestens mit Zahlen auskennen. Ihr Vorteil – jeder muss nur eine Aufgabe rechnen. Schafft es Mohamed, einen kühlen Kopf zu bewahren oder machen ihm die Zahlen diesmal einen Strich durch die Rechnung?

Das Einrad-Duell: Elisa (9) gegen Rebekka Wiedener – Wer durchfährt schneller einen Einrad-Parcours?

Elisa aus Sankt Gallenkirch in Österreich fährt Einrad, seit sie gehen kann. Bei ihrer ersten Weltmeisterschaft war sie gerade mal fünf Jahre alt und musste sich im Wettkampf gegen die Großen behaupten, denn eine reine Kinderklasse gibt es nicht. Eine Größe im Einradsport ist auch Elisas Gegnerin Rebekka Wiedener. Die Profi-Einradfahrerin war nicht nur bis 2018 amtierende Weltmeisterin in der Disziplin Uphill, sondern hat auf ihrem Einrad 1.300 km auf dem Arizona Trail zurückgelegt. Welche der beiden Ladys schafft es ohne abzusteigen durch den Parcours?

Das Käse-Duell: Johanna (10) gegen Ulrich Wickert – Wer erschmeckt mehr Käsesorten?

Die zehnjährige Johanna aus Lenggries ist ein echter Käse-Fan und probiert sich gern durch neu entdeckte Sorten. Ihr derzeitiger Favorit: Pecorino Sardo, ein Schafsmilchhartkäse von der Insel Sardinien. Auch Johannas Gegner Ulrich Wickert kann der kulinarischen Verführung schlecht widerstehen. Der in Paris lebende Journalist und ehemalige Moderator ist sogar Mitglied der französischen Käsegilde. Wird er im Duell den besseren Riecher haben oder hat Johanna die Nase vorn, wenn es darum geht, Käsesorten zu erschmecken?

Das Ski-Duell: Marcel (11) gegen Jens Weißflog – Wer fährt weniger Eier auf der Schanze kaputt?

Marcel aus dem nordrheinwestfälischen Erndtebrück-Birkelbach hat vor dem Fernseher seine Leidenschaft fürs Skispringen entdeckt. Immer wieder und wieder ist der damals Sechsjährige vom Sofa gesprungen. Heute trainiert er sechsmal pro Woche und wird – das steht für ihn heute schon fest – einmal Olympiasieger. Das hat Skisprunglegende Jens Weißflog gleich dreimal geschafft. Eine Schanze wie bei „Klein gegen Groß“ musste er allerdings noch nie bezwingen. Im Duell gegen seinen selbstbewussten Herausforderer Marcel muss Jens Weißflog beweisen, dass er nichts verlernt hat. Welcher der beiden schafft es, eine Rampe, bestückt mit rohen Eiern so herunterzufahren, dass alle heil bleiben?

Das Radlader-Duell: Niclas (10) gegen Jürgen Vogel – Wer durchfährt auf den Vorderreifen eines Radladers schneller einen Slalom-Parcours? Bei „Klein gegen Vogel“ stellt sich der Schauspieler wieder einer Herausforderung in einem Großfahrzeug: dem Radlader. Bei seinem kleinen Gegner Niclas steht ein beachtlicher Fuhrpark auf dem Hof. Das liegt an Papa Michael, der Landmaschinentechniker ist. Ob Bagger oder Muldenkipper – der Zehnjährige aus Bedburg fährt alle Fahrzeuge wie im Schlaf, saß er doch bereits mit zweieinhalb Jahren zum ersten Mal auf dem Bock. Auf vier Rädern fahren kann jeder, denkt sich der kleine Großmaschinen-Liebhaber und fordert Jürgen Vogel heraus, einen Kompaktlader nur auf den Vorderreifen durch den Parcours zu steuern. Gelingt es Niclas, im Duell die Nerven zu behalten oder wird er von Allrounder Jürgen Vogel nur noch die Rücklichter sehen?

Das „Hits der 80er“-Duell: Ben (12) gegen Nena – Wer erkennt mehr 80er Songs nur anhand eines kurzen Ausschnitts?

„99 Luftballons“ haben der deutschen Pop-Ikone Nena in den 1980er Jahren eine sagenhafte Karriere beschert. Mit ihren Hits hat die Sängerin eine wichtige Ära der deutschen Musikgeschichte geprägt: die Neue Deutsche Welle. Nenas Gegner, der zwölfjährige Ben aus Kiel, ist ein großer Musikliebhaber und kennt sich dank seines Vaters und auch Großvaters, die beide als DJs tätig waren, bestens in der deutschen Musikszene aus. Gelingt es ihm, die Hits der 80er nur anhand eines kurzen Ausschnitts zu erkennen? Oder kann Nena nicht nur aus dem Nähkästchen plaudern, sondern auch punkten?

Auf jeden Fall dürfen sich Nena-Fans auch auf einen Auftritt der Sängerin freuen.

Das Oldtimer-Duell: Tomke (10) gegen Günther Jauch – Wer ertastet mehr Oldtimer?

Tomkes größte Leidenschaft sind Autos. Der Zehnjährige aus Sittensen ist ein wahrer Kenner und hat selbstverständlich auch sofort die wichtigsten Eckdaten wie PS, Beschleunigung von 0 auf 100 und auch den Preis eines jeden Modells parat. Im Duell fordert der kleine Autoliebhaber Oldtimer-Fan Günther Jauch heraus. Bei „Klein gegen Groß“ wird sich zeigen, wer mehr Fingerspitzengefühl hat, wenn es darum geht, mit verbundenen Augen Oldtimer zu ertasten.

Das Knieumschwung-Duell: Mia (13) gegen Sabine Schöffmann – Wer schafft mehr Knieumschwünge am Reck?

Springen, balancieren, turnen – Mia aus Trappenkamp in Schleswig-Holstein ist in ihrem Bewegungsdrang nur schwer zu bremsen. Das 13-jährige Mädchen trainiert regelmäßig in der Leistungsklasse seines Turnvereins. Der Knieumschwung am Reck ist zwar keine klassische Übung aus dem Leistungsturnen, ist aber äußerst spektakulär, da die Duellanten sich nur mit den Kniekehlen am Reck festhalten dürfen. Bei „Klein gegen Groß“ fordert Mia die dreifache österreichische Snowboard-Weltcupsiegerin Sabine Schöffmann heraus. Leistungsturnerin gegen Profi – wer wird mit Schwung das Duell für sich entscheiden?

