Auch für MigrantInnen: Coronavirus-Informationen auf Türkisch!

Österreichische Zeitung in türkischer Sprache bringt 4. Corona-Sonderausgabe. 5. Corona Yeni Vatan (Neue Heimat) Sonderausgabe kommt.

Wien (OTS) - Zu Zeiten von Ausgangsbeschränkungen, Lockdown und sich ständig ändernden Regelungen sind besonders die Informationen für die Bevölkerung wichtig. Das betrifft auch die hunderttausenden MigrantInnen, die in Österreich leben. Besonders in diesen schweren Zeiten ist jede Person wichtig, denn jeder Einzelne kann etwas bewirken und zur Eindämmung des Virus beitragen. Sei es durch Abstand halten und zuhause bleiben oder aber auch mit Impfbereitschaft und Corona Tests.

Deswegen bringt die österreichische Zeitung in türkischer Sprache „Yeni Vatan Gazetesi- Neue Heimat Zeitung“ die vierte Corona-Sonderausgabe, in der die wichtigsten und sich dauernd ändernden Neuigkeiten und Informationen von der Regierung und den Bundesländern in türkischer Sprache kommuniziert werden.

Österreich befindet sich im dritten Lockdown und die Kommunikation und Information der Bevölkerung ist das Wichtigste im Kampf gegen das Corona-Virus.

Doch in Österreich leben viele Hunderttausende Menschen, die der deutschen Sprache nicht mächtig sind und daher diese wichtigen Informationen verpassen beziehungsweise nicht richtig verstehen. Die emotionale Muttersprache spielt hier eine sehr wichtige Rolle, sowie die vollkommene Wiedergabe der Anordnungen in türkischer Sprache.

Diese Aufgabe übernimmt die seit 21 Jahren am Markt bestehende „Yeni Vatan Gazetesi- Neue Heimat Zeitung“, die einzigartig regelmäßig monatlich erscheint.

Mit einer Online Ausgabe (www.yenivatant.at), Social Media- Postings, Whatsup-Gruppen und einer Print Ausgabe werden monatlich rund 300.000 LeserInnen erreicht, indem die Zeitungen per Post an die Haushalte geschickt wird und in Supermärkten, Handyshops, etc aufliegt.

Die vierte Corona-Sonderausgabe wurde am 15. Dezember veröffentlicht und sehr erfolgreich an rund 300.000 Menschen der austrotürkischen Community verteilt, unter anderem auch über PDF-Versionen auf Whatsapp und co.

5.Corona Yeni Vatan (Neue Heimat) Sonderausgabe kommt



Eine weitere 5. Sonderausgabe folgt im Jänner wegen des dritten Lockdowns. Diese wird neben Informationen bezüglich Ausgangsbeschränkungen, Lockerungen und Corona-Tests auch Auskünfte über die sehr empfohlene Impfung enthalten.

Viele wichtige Institutionen, wie Ministerien oder die Regierung und Firmen, haben den Wert der muttersprachlichen Kommunikation und Information anerkannt und kooperieren mit der „Yeni Vatan Gazetesi“ (Neue Heimat Zeitung) seit Jahren.



Die „Yeni Vatan Gazetesi“ im Jahre 1999, mit dem Ziel Brücken in Österreich zu bauen und bedeutet „Neue Heimat Zeitung“. Sie definiert Österreich als neue Heimat und motiviert ihre Leserinnen und Leser, von all ihren Rechten Gebrauch zu machen, aber natürlich auch alle Pflichten als BürgerInnen zu erfüllen. Yeni Vatan Gazetesi tritt für Rechtsstaatlichkeit und Demokratie ein. Yeni Vatan Gazetesi ist eine säkulare, österreichische Zeitung, die freiheitliche demokratische Rechtsstaatlichkeit in allen Ebenen als wehrhafte Demokraten fordert.

